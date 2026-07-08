Μητσοτάκης για F-35 στην Τουρκία: «Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ»

Σαφές μήνυμα αναφορικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, ο πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως, στέλνοντας, ωστόσο, σαφές μήνυμα ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη Συμμαχία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών.

«Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του casus belli από την Τουρκία, σημειώνοντας πως η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την αναφορά του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ του διαλόγου, τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα. Ήμουν πάντοτε υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών», δήλωσε.