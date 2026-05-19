Μητσοτάκης για Γενοκτονία των Ποντίων: «Χρέος μνήμης και ευγνωμοσύνης στην ποντιακή κοινότητα»

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα βαθιάς συγκίνησης για τον Ελληνισμό, καθώς θυμίζει «ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας», τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Όπως σημειώνει, 353.000 Έλληνες του Πόντου υπήρξαν θύματα συστηματικών διώξεων, εκτελέσεων και εκτοπισμών.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει εκτενή αναφορά στις συνθήκες που βίωσε ο ποντιακός ελληνισμός, περιγράφοντας, «Πορείες θανάτου» στην Ανατολία, τα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, τους εκτοπισμούς αμάχων και στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και καταστροφή εκκλησιών, μοναστηριών και οικισμών

Η μνήμη που παραμένει ζωντανή

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι, παρά τη χρονική απόσταση, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές, αναφερόμενος στις οικογένειες που ξεριζώθηκαν και στις απώλειες γενεών ολόκληρων.

«Τους γέροντες που ξεριζώθηκαν από τη γη όπου οι πρόγονοί μας είχαν ζήσει για πάνω από τρεις χιλιετίες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Χρέος μνήμης και ευγνωμοσύνης»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι οι επιζώντες της Γενοκτονίας, παρά τις δυσκολίες, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. «Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά.