Μητσοτάκης για όλα (τη Δευτέρα) στον Παπαχελά

Αρχές της επόμενης εβδομάδος και συγκεκριμένα τη Δευτέρα θα προβληθεί η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και τον Αλέξη Παπαχελά.

Εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στη σχέση ΗΠΑ – Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εξελισσόμενων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και των παρασκηνιακών διεργασιών στο μέτωπο του Μεσανατολικού και του Ιράν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να…καθαρογράψει το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η Αθήνα ανάμεσα στον Αμερικανικό παράγοντα και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και της πάντα ευαίσθητης ελληνοτουρκικής σχέσης εν όψει και του επερχόμενου ραντεβού κορυφής με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Με μεγάλο ενδιαφέρον, πάντως, αναμένονται οι απαντήσεις του πρωθυπουργού και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, καθώς η ανάδυση νέων κομμάτων, όπως αυτά της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα θέτουν νέα δεδομένα και προκλήσεις για κυβέρνηση και αντιπολίτευση.