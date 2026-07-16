Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί -Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες;

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Σχολιάζοντας την αρχειοθέτηση της δικογραφίας για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα».

Και συνέχισε με αιχμές τόσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

