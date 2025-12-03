Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

Στα προγράμματα και μέτρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για την καλύτερη διαβίωση των πολιτών με κάποια μορφή αναπηρίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη για τα βήματα που έχει κάνει σε αυτό το πεδίο», δεσμευόμενος ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «με σχέδιο και επιμονή μέχρι τα αυτονόητα να γίνουν καθολικό βίωμα στην κοινωνία μας».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Καθρέφτης για την πρόοδο μιας χώρας είναι και η φροντίδα για τους πολίτες της με αναπηρία. Και η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη για τα βήματα που έχει κάνει σε αυτό το πεδίο. Με μέτρα που ξεδιπλώνονται διαρκώς, καθώς μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Αλλά και με έναν απολογισμό ο οποίος νομίζω ότι τιμά έμπρακτα τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Πρόσφατα, για παράδειγμα, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα στο Σπίτι», παρέχοντας έως και 14.500 ευρώ σε ΑμεΑ, ώστε να προσαρμόσουν την κατοικία ή τον χώρο εργασίας τους στις ανάγκες τους. Ενώ μέχρι τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 83.000 παραδόσεις θεραπειών υψηλού κόστους στο σπίτι. Εκεί όπου οι πολίτες με αδυναμία μετακίνησης κάνουν, πλέον, και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τους.

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε η μηδενική συμμετοχή σε φάρμακα για όσες και όσους έχουν προβλήματα όρασης άνω του 80%. Και επεκτάθηκε το επίδομα κώφωσης στις ηλικίες 18-65 ετών. Με την ΕΡΤ να διαθέτει, ήδη, εφαρμογές ειδικά για τις δύο αυτές κατηγορίες. Αλλά και συνολικά τα άτομα με αναπηρία να μην ταλαιπωρούνται, πια, με την ίδρυση νέων Κέντρων Πιστοποίησης και υπερδιπλασιασμό των γιατρών τους.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και ο διευρυμένος Πίνακας των Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων, καταργώντας τους αλλεπάλληλους ελέγχους. Όπως πρόνοια υπάρχει και στην Εκπαίδευση: είχαμε 993 διορισμούς σε ειδικά σχολεία. Άνοιξαν ακόμη 1.900 νέες θέσεις για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Και, βέβαια, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» περιλαμβάνει και την ανακαίνιση 33 Ειδικών Σχολείων.

Κάθε μία από αυτές τις μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις σχεδιάστηκε με σεβασμό στα δικαιώματα αυτών των συμπολιτών μας. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι μας περιμένει πολλή δουλειά. Έτσι, από τις δράσεις που έρχονται ξεχωρίζω ενδεικτικά την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας. Ένα μέσο που θα απλοποιήσει τις μετακινήσεις και την εύκολη πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού, χωρίς κανένα άλλο έγγραφο.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, με σχέδιο και επιμονή μέχρι τα αυτονόητα να γίνουν καθολικό βίωμα στην κοινωνία μας. Μια διαδρομή, με οδηγό την Εθνική Στρατηγική προς το 2030, στην οποία κάνουμε συνεχή βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας ουσιαστικά, ως οφείλουμε, την καθημερινότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία. Γιατί μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πάμε ακόμη πιο μακριά.