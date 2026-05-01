Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά με «Ferto» και Ακύλα: Τα 10 μέτρα που έχουμε φέρει για τους εργαζόμενους

Με Akyla και Ferto κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media την ανασκόπηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ως προς την υποστήριξη των εργαζομένων, με αφορμή την ημέρα της Πρωτομαγιάς.

«Καλή Πρωτομαγιά! Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Akylas, πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια», λέει αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα



τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας



τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά



το ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού



την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων



τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες



την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες



και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε

Ο πρωθυπουργός καταλήγει λέγοντας: «Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού

