Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gov.gr: Όσο πιο φιλικό το κράτος στον πολίτη, τόσο περιορίζεται η διαφθορά

Το gov.gr συμπλήρωσε 6 χρόνια και σήμερα, Τρίτη (9/6) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εκεί παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται.

«Η ψηφιακή επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε».

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην περίοδο των εθνικών εκλογών πριν το 2019 «όταν σχεδιάζαμε αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση» και ακόμη παλαιότερα ανέτρεξε στις ημέρες που ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης «ενθυμούμενος ότι αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος». Διότι, όπως τόνισε «με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά».

Φωτ.: Eurokinissi

«Άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης»

Στόχος, όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, είναι η δημιουργία ενός κράτους το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη». Παράλληλα, σημείωσε πως η τεχνολογία θα πρέπει να μπορεί επίσης να «αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς» και έφερε μία σειρά από παραδείγματα για το πώς η τεχνολογία θα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα.

«Πίσω από κάθε χαρτί, που δεν χρειάζεται μπορεί να κρύβεται μία εστία διαφθοράς. Όταν το κράτος γίνεται απρόσωπο και φιλικό, αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε «όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει λόγος για πολιτική παρέμβαση η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα».

Έτσι, όπως, υπογράμμισε «αυτή η τεχνολογική επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης».

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση της τεχνολογίας κατ' αυτόν τον τρόπο «έχει ιδεολογικό πρόσημο. Έχει σκοπό να αντιμετωπίζει τους πολίτες ισότιμα». Όπως είπε, οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, όμως, σημείωσε πως η τεχνολογία συνιστά και μία «ευκαιρία η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο άλμα ψηφιακό και καλύπτοντας την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη ΕΕ».

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, ο πρωθυπουργός σχολίασε πως «τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία» και δήλωσε πως «η ΑΙ ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και πολιτική αναφορά στον εκλογικό ορίζοντα, λέγοντας ότι, κοιτάζοντας προς το 2027, θα πρότασσε στο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών την τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το κράτος με τους πολίτες.

Φωτ.: Eurokinissi

Παπαστεργίου: «Η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει και να σέβεται τον χρόνο του πολίτη»

Στο αποτύπωμα των έξι χρόνων λειτουργίας του gov.gr, αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Αυτό που μόλις είδαμε είναι τα αποτελέσματα για τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας. Πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια. Όλοι μαζί προχωρούν σε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, να εξελίσσεται, να σέβεται τον χρόνο του πολίτη, να γίνεται πιο ψηφιακό και πιο αποτελεσματικό. Ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να γνωρίζει πού βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία, αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο, ούτε αν έχει υπογράψει ο διευθυντής. Απλώς γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα».