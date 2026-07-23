Μητσοτάκης για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Κανόνες για όλους - Τέλος η χρήση για κάτω των 17 ετών»

Με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει τις βασικές προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την προστασία των παιδιών από την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, καθώς και μέτρα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το bullying, έτσι πλέον μπαίνει τάξη και στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

«Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες», τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, με το νέο πλαίσιο οι ανήλικοι κάτω των 17 ετών δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια στον δρόμο, ενώ απαγορεύεται και η αγορά ή η ενοικίασή τους από άτομα αυτής της ηλικίας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους ανήλικους, αλλά όλους όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ιδιαίτερα σε οδούς όπου αναπτύσσονται υψηλότερες ταχύτητες.

Όπως εξηγεί, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση για κάθε ηλεκτρικό πατίνι, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη κάθε οχήματος.

«Μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια», καταλήγει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.