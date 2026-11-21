Στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και στη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με μισθολογική αναβάθμιση και μέριμνα για τη στέγασή τους, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επέτειο «ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης» προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τίμησε τη μνήμη όσων έπεσαν και αναφέρθηκε στα στελέχη που παραμένουν σε ετοιμότητα «με ευθύνη, υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό».

Στο σκέλος των εξοπλισμών, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις νέες φρεγάτες Belharra, στα μαχητικά Rafale και F-16 Viper και στα ελικόπτερα Romeo, καθώς και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», στα ελληνικά drones και στα αεροσκάφη F-35, τα οποία, όπως σημείωσε, θα προστεθούν σύντομα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η στήριξη του προσωπικού εκτείνεται από τη μισθολογική αναβάθμιση έως τη φροντίδα για τη στέγαση των στελεχών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην «Ατζέντα του 2030» και τόνισε ότι, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανατροπών και νέων απειλών, η ειρήνη δεν είναι πλέον δεδομένη. Σημείωσε ότι η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα, την οποία χαρακτήρισε εγγύηση της κυριαρχίας της, και έκλεισε την ανάρτησή του ευχόμενος «Χρόνια πολλά!».