Μητσοτάκης για τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση που έκανε στα social media για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου παρουσία του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε ακόμη την ανακούφισή του για το γεγονός, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς για να προσθέσει ότι «η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», σημειώνει o πρωθυπουργός.