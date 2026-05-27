Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ -Το ΕΑΜ φαντάζομαι το άφησε στον κ. Πολάκη»»

«Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», ανέφερε χαριτολογώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συζήτηση με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο» στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Υγείας που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το «Πρώτο Θέμα», όταν ρωτήθηκε για το όνομα ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε ένα σκηνικό «πολιτικής Βαβέλ» στα αριστερά, τονίζοντας ότι το μοναδικό κοινό σημείο των αντίπαλων δυνάμεων είναι η στείρα άρνηση, η οποία όμως δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Αντιπολίτευση χωρίς πρόταση»



Αναφερόμενος στον κατακερματισμό που επικρατεί στον χώρο της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στην Αριστερά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο μόνος κοινός τόπος που ενώνει τις διαφορετικές αυτές φωνές είναι το σύνθημα «να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση».

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, αυτή η προσέγγιση δεν αποτελεί συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση για τη χώρα. Αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική στρατηγική, σημείωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ξεκάθαρο σχέδιο για την επόμενη μέρα, το οποίο συνοψίζεται στο «είπαμε και το κάναμε», προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι «θα κάνουμε ακόμα περισσότερα» στο αμέσως επόμενο διάστημα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ» και η βουτιά στο παρελθόν



Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει προσωπικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με τον νέο πολιτικό φορέα ΕΛ.Α.Σ., δηλώνοντας πως σέβεται όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ωστόσο, άφησε αιχμές για την ουσία του νέου εγχειρήματος:

«Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν δηλαδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

Σχολιάζοντας την ιδρυτική παρουσίαση στο Θησείο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «θεαματική βουτιά στο παρελθόν», την ώρα που η πατρίδα έχει ανάγκη από βήματα και μεταρρυθμίσεις που κοιτούν αποκλειστικά προς το μέλλον. Συμπλήρωσε, δε, ότι η τελική και καθοριστική σύγκριση των δύο αυτών κόσμων και προγραμμάτων θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα στις εθνικές εκλογές του 2027, καθώς οι πολίτες απαιτούν σταθερότητα και απτή προοπτική.

Το σχόλιο για τη Μαρία Καρυστιανού



Στο στόχαστρο της κριτικής του πρωθυπουργού βρέθηκε και η επίσημη κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η χώρα στο παρελθόν έχει πειραματιστεί επανειλημμένα με «αυτόκλητους σωτήρες», στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε νέα πολιτική οντότητα οφείλει πλέον να κριθεί αυστηρά από τους πολίτες για τις συγκεκριμένες θέσεις και τις προτάσεις που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο.