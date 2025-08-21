Μητσοτάκης για Βεσυρόπουλο: «Αφοσιωμένος στο καθήκον, με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο»

Τον δικό του αποχαιρετισμό στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε αιφνίδια από ανακοπή καρδιάς το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου, απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

