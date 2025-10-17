Μητσοτάκης: Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Στο Περιστέρι για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.



Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης: «Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Δείτε φωτογραφίες από τα εγκαίνια

