Μετά τον κυβερνητικό απολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις Βρυξέλλες, επιχειρώντας να θωρακίσει το αφήγημα της οικονομίας από εσωτερικές αστοχίες.

Σε μία εβδομάδα, που δεσπόζει η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή, στα καθ’ ημάς το Μέγαρο Μαξίμου εισέρχεται σταδιακά σε ρυθμούς… προϋπολογισμού, όπως επιτάσσει η συγκυρία.

Με την οικονομία λοιπόν σε πρώτο πλάνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε από τον χθεσινό, καθιερωμένο απολογισμό του κυβερνητικού έργου να δώσει το στίγμα επιστρατεύοντας εκ νέου το κεντρικό δίλημμα της Νέας Δημοκρατίας, καθοδόν προς τις κάλπες του 2027: «Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο».

Ασφαλώς και το δίλημμα, που με αρκετές παραλλαγές θα επαναφέρει ο πρωθυπουργός στο προσκήνιο ολοένα και συχνότερα δεν έχει αποκλειστικά και μόνον οικονομική διάσταση, ωστόσο, η επίμονη ακρίβεια, μακράν το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας σε όλες ανεξαιρέτως τις μετρήσεις της κοινής γνώμης είναι σαφές ότι θα είναι ένα από τα βαρόμετρα της επερχόμενης, κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Αφού παρέθεσε όλες τις πρόσφατες παρεμβάσεις στήριξης, όπως την αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου, αλλά και τις σχεδιαζόμενες εκπτώσεις σε περισσότερα από 300 προϊόντα για τις γιορτές, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίταση της προσπάθειας, επισημαίνοντας τα αυξημένα έσοδα από τη φοροδιαφυγή, που θα επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα για την ανακούφιση από τις συνεχείς ανατιμήσεις ελέω του υπέρογκου ενεργειακού κόστους.

«Προς όφελος της κοινωνίας ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής» διαβεβαίωσε ότι «εάν έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο θα αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας».

Αμφότεροι, πάντως, διαμηνύουν ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα προφυλαχθεί ως κόρην οφθαλμού επαναλαμβάνοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση ουδέποτε παρασύρθηκε από τις σειρήνες της ανέξοδης πλειοδοσίας, που συχνά πυκνά συμπαρασύρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζεται για ένα αρκούντως απαιτητικό διήμερο στη βελγική πρωτεύουσα, όπου οι 27 της ΕΕ καλούνται να οριστικοποιήσουν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την επόμενη 7ετία υπό τη δαμόκλειο σπάθη του επερχόμενου εκλογικού κύκλου σε πολλά κράτη – μέλη, όπως η Γαλλία.

Από τη Λευκωσία, όπου βρέθηκε στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδος, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί το προσεχές διήμερο στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση για τον ευρωπαικό προυπολογισμό και να μην μετατεθεί για την τακτική Σύνοδο Κορυφής το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου, όταν και τα χρονικά περιθώρια θα έχουν στενέψει αρκετά. Ως γνωστόν η Αθήνα συντονίζει τις πρωτοβουλίες της με τους «Φίλους της Συνοχής» απορρίπτοντας περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στα Ταμεία Συνοχής.

Πριν από τις Βρυξέλλες, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει μεθαύριο Τετάρτη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς είναι μόνιμη η παρότρυνση της Ηρώδου Αττικού ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα του κυβερνώντος κόμματος έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει τα «φάλτσα», όπως το νέο «χτύπημα» περί μετεκλογικών συνεργασιών με τα δεξιά της ΝΔ του βουλευτή Δυτικής Αθήνας, Δημήτρη Καλογερόπουλου, που θολώνουν το κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα και να βγει από τη θέση αμυνόμενου, που το υποχρεώνουν υποθέσεις, όπως αυτή του Υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, που εργαλειοποιούνται εσχάτως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.