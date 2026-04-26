Μητσοτάκης: Ισχυρή η συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας, ενισχύεται η γεωπολιτική μας θέση

Στα γαλλικά καλημέρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας «bonjour!», κάνοντας στη συνέχεια μια εκτενή αποτίμηση της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη βαρύτητα της συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας, τονίζοντας πως η νέα στρατηγική συμφωνία αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας και ανοίγει τον δρόμο για στενότερη συνεργασία στην άμυνα, την οικονομία και την τεχνολογία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η δημόσια ασφάλεια, καθώς και στις κινήσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπως το ζήτημα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδος τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η «συνταγή» μας παραμένει σταθερή: όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, τόσο το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες και κυρίως στους πιο αδύναμους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Bonjour! Σήμερα σας καλημερίζω στα γαλλικά, επηρεασμένος προφανώς από την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας και φίλου Emmanuel Macron στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι πάντα καλό να επιβεβαιώνεις στην πράξη ότι έχεις ισχυρούς συμμάχους, ειδικά όταν αυτό μεταφράζεται σε συμφωνίες που θωρακίζουν τη χώρα.

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, επιβεβαιώσαμε τη στρατηγική επιλογή που κάναμε το 2021 να ενισχύσουμε τη σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, μετατρέποντάς την σε μια ισχυρή, πολυεπίπεδη συμμαχία. Η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Σχέση που υπογράψαμε πριν από λίγες ώρες, είναι μια ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις ελληνογαλλικές σχέσεις, σηματοδοτώντας τη συμπόρευσή μας όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια συμφωνία που καθιστά την Ελλάδα πιο ασφαλή, ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προοπτικές για συνέργειες, από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κυβερνοασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ουσιαστικά την αποτρεπτική μας ισχύ, μέσα από την ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια του 2021. Ελλάδα και Γαλλία, είμαστε κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα όμως γινόμαστε ένας ισχυρός άξονας στη Μεσόγειο, κάτι που αποδείξαμε με την αμυντική στήριξη προς την Κύπρο, δείχνοντας τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη.

Συνεχίζουμε να βαδίζουμε μαζί στον δρόμο μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και αυτόνομης Ευρώπης -θέματα που συζητήσαμε και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο. Μιας Ευρώπης ικανής να στέκεται με αυτοπεποίθηση σε έναν αβέβαιο κόσμο και να υπερασπίζεται συμφέροντα των πολιτών της και τις αξίες της.

Πέρα από τις πολύ σημαντικές αυτές εξελίξεις, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας είχε στο επίκεντρο την οικονομία και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η «συνταγή» μας παραμένει σταθερή: όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, τόσο το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες και κυρίως στους πιο αδύναμους. Η δυναμική της οικονομίας μας, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, μας επέτρεψε να ανακοινώσουμε την Τετάρτη 8 νέα μέτρα ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ.

Πώς μεταφράζονται, λοιπόν, αυτά τα μέτρα:

- 1,86 εκ. συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία θα δουν το ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν να αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ

- Πάνω από 1 εκ. ενοικιαστές θα λάβουν επιστροφή ενός εκ των 12 ενοικίων που καταβάλλουν, μετά την επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων που ανακοινώσαμε

- 3,3 εκ. γονείς με παιδιά θα λάβουν από 150 ευρώ ανά παιδί

- 1,3 εκ. ιδιώτες και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος μπορούν να ρυθμίσουν ευκολότερα τα χρέη τους με 72 δόσεις

- 250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα λάβουν πρόσθετη στήριξη για το πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα

- Η επιδότηση 20 λεπτών στο Diesel επεκτείνεται και τον Μάιο.

Ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο δεν αρκεί για να εξαφανίσει από μόνο του τις πιέσεις της διεθνούς ακρίβειας. Όμως, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ με πλεόνασμα, μας επιτρέπει να δίνουμε λύσεις χωρίς να ρισκάρουμε όσα χτίσαμε.

Μία ακόμα θετική είδηση για την οικονομία μας από την Ευρώπη, καθώς εκταμιεύθηκε και η 7η δόση ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φτάνοντας έτσι να έχουμε εισπράξει μέσα σε 4,5 χρόνια 24,6 δισ. ευρώ. Πόροι που μετατρέπονται σε έργα που η χώρα είχε ανάγκη εδώ και δεκαετίες: από την ανακαίνιση των νοσοκομείων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, μέχρι τις υποδομές που κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα.

Όμως, καθώς καμία εβδομάδα δεν έχει μόνο ευχάριστα, έρχομαι στο πρόβλημα του αφθώδους πυρετού που ανέκυψε σε κτηνοτροφικές μονάδες της Λέσβου. Δίνεται μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων ώστε να περιοριστεί και να εκριζωθεί η νόσος από το νησί. Θέλω να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι ότι είμαστε δίπλα τους και ήδη επεξεργαζόμαστε και θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων στήριξης, χωρίς οικονομικό πλαφόν, με 4 βασικές παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου όσο και το εισόδημα, το κόστος ζωοτροφών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος. Είναι, όμως, μια μάχη που πρέπει να δώσουμε μαζί. Ζητώ από τους παραγωγούς να ακολουθήσουν πιστά τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε τη νόσο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Επόμενο θέμα για σήμερα, το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός», οι αιτήσεις για το οποίο ξεκίνησαν την Τρίτη με σκοπό να αρχίσει να τρέχει από τις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει αγαπηθεί πολύ, σκεφτείτε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, πάνω από 1,2 εκ. συμπολίτες μας έκαναν διακοπές μέσω αυτού. Φέτος, διαθέτουμε 300.000 επιταγές, με την πρόνοια μας να στρέφεται κυρίως σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: οι πολύτεκνοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτόματα, ενώ τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν τη μέγιστη μοριοδότηση.

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην πόλη, καθώς η Υπηρεσία Δωρεάν Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία ενισχύεται με ακόμα 7 ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό στόλο της ΟΣΥ στα 10. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι τα διαθέσιμα δρομολόγια υπερδιπλασιάζονται. Δεν μένουμε όμως μόνο στα οχήματα. Επενδύουμε στους ανθρώπους, εκπαιδεύοντας οδηγούς και ελεγκτές ώστε να παρέχουν την υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και στην τεχνολογία, καταργώντας τη γραφειοκρατία. Ενώ με την Κάρτα Αναπηρίας πλέον συνδεδεμένη απευθείας με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι συμπολίτες μας μετακινούνται δωρεάν, χωρίς να προσκομίζουν δικαιολογητικά και χωρίς την ταλαιπωρία του παρελθόντος.

Συνεχίζω στον χώρο της δημόσιας υγείας και στη θεμελίωση του νέου κτηριακού συγκροτήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», μία από τις μεγάλες «ναυαρχίδες» του ΕΣΥ που είχε σχεδιαστεί να εξυπηρετεί 80.000 ανθρώπους τον χρόνο και εξυπηρετεί πλέον 200.000. Γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το ευχαριστούμε θερμά. Είναι ένας εθνικός ευεργέτης για το ΕΣΥ και θα αναφέρω μόνο την κατασκευή και τον εξοπλισμό των τριών νέων, υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη που θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο 12μηνο και θα αλλάξουν τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας. Όσον αφορά το «Αττικόν», τα δύο καινούργια κτήρια θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στο Δημόσιο το 2027. Θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε κλίνες και χώρους εφημερευόντων ιατρών και θα φιλοξενήσουν το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες. Ευχαριστούμε και πάλι.

Τα εύσημα του ΟΟΣΑ απέσπασε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας από ουραγός στην εκπαιδευτική καινοτομία αναδεικνύεται ως ένα από τα πλέον δυναμικά παραδείγματα εκπαιδευτικής προσαρμογής στη σύγχρονη εποχή, καθώς συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις χώρες που όχι απλώς ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Μερικά παραδείγματα: το Digital School, χάρη στο οποίο ένα παιδί που ζει στο πιο απομακρυσμένο νησί ή σε ένα ορεινό χωριό, έχει πλέον την ίδια πρόσβαση στη γνώση με έναν μαθητή στην Αθήνα. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο για τη δωρεάν διδασκαλία των μαθητών, με έμφαση στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι δεκάδες χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, οι εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το e-Parents, που ενισχύουν τη διασύνδεση σχολείου και οικογένειας, και πολλές άλλες παρεμβάσεις. Με λίγα λόγια, έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και σε εκπαιδευτικούς πόρους.

Πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού που έγινε τον Οκτώβριο του 2025 για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατούμενων σε άδεια, τα αποκαλούμενα «βραχιολάκια», ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της ποινικής πολιτικής της χώρας. Θυμίζω ότι η πιλοτική εφαρμογή του ξεκίνησε το 2025 και τώρα, μετά το «πράσινο φως» του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή πανελλαδικά. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές φυσικά θα αποφασίζουν για τη δυνατότητα επιβολής του μέτρου, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά είναι σαφές ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση αφορά κατά βάση την ελαφρύτερη και μέσης βαρύτητας εγκληματικότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευάλωτες ομάδες, όπως κρατούμενοι άνω των 70 ετών, μητέρες με ανήλικα παιδιά και άτομα με αναπηρία. Σε καμία περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται σε καταδικασμένους για βαριές εγκληματικές πράξεις.

Με την ευκαιρία, να συγχαρώ μια ακόμη φορά τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση του γιγαντιαίου κυκλώματος διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, με τη ζημιά στο Δημόσιο να ξεπερνά το 1 δισ.! Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες κάθε νομικής μορφής και επιπλέον 7 ναυτιλιακές εταιρείες. Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα -πολυτελή ακίνητα, εργοστάσια, αυτοκίνητα, σκάφη και 3 τάνκερ.

Συνεχίζω με ακόμη έναν επαναπατρισμό ελληνικών αρχαιοτήτων, μια αποκατάσταση δικαίου στον χώρο του πολιτισμού. Αυτήν τη φορά ο νόστος αφορά πέντε αρχαία έργα τέχνης -αγγεία, χάλκινο κάτοπτρο, ένα άγαλμα και ένα τμήμα ανάγλυφου- που χρονολογούνται μεταξύ 6ου π.Χ. και 2 μ.Χ. αιώνα και επέστρεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη γη που τα δημιούργησε. Είχαν αποκτηθεί από την οικογένεια Grey, η οποία επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές και προσφέρθηκε να τα επιστρέψει. Είναι μια κίνηση που την χαιρετίζουμε. Κάθε φορά που ένας δικός μας θησαυρός γυρίζει πίσω, αποκαθίσταται ένα κομμάτι της ιστορίας μας.

Κλείνω με μία πολύ σημαντική θετική είδηση. Την εβδομάδα που πέρασε έγκυροι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και το ΔΝΤ, κατέγραψαν ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, την ιστορικά μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η μείωση αυτή κατά 65 μονάδες ή σχεδόν κατά 30% από τα υψηλά της πανδημίας είναι μια συνειδητή επιλογή δημοσιονομικής ευθύνης και διαγενεακής αλληλεγγύης προς τα παιδιά μας. Πολύ απλά διότι οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες δεν πρέπει ποτέ ξανά στο μέλλον να ζήσουν σε μια υπερχρεωμένη χώρα που διώχνει τους νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Η δική μας κυβέρνηση δεν θα περάσει τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο στόχος μας είναι από το επόμενο έτος η Ελλάδα να μην είναι η χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο ευρωπαϊκό χρέος συνεχίζοντας με συνέπεια την πορεία σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε αυτό το κρίσιμο πεδίο.

Εμφανώς μεγαλύτερη αυτή η ανασκόπηση από της προηγούμενης εβδομάδας. Επιστροφή στην κανονικότητα, θα έλεγε κανείς. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!»