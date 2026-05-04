Μητσοτάκης: Καυτό 15ήμερο με ΚΟ και Συνέδριο - Βγαίνουν από τη ναφθαλίνη τα εσωκομματικά

Δεκαπενθήμερο έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) με δύο κρίσιμα ορόσημα, τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την ερχόμενη Πέμπτη και τη διεξαγωγή του εκλογικού Συνεδρίου το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο είναι αυτό, που ξεκινά από σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χατζηδάκης, Νέζης, Μπεκίρης ανέλαβαν το «μασάζ»

Άλλωστε, και στον απόηχο της επιστολής των 5 «γαλάζιων» βουλευτών για το επιτελικό κράτος από το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν διακριτικά, πλην όμως με μεγάλη προσοχή την έντονη κινητικότητα, που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο στελέχη, όπως ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης , καθώς και οι εξ' απορρήτων του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης και Μιχάλης Μπεκίρης, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους βουλευτές της συμπολίτευσης, ώστε να μετριαστεί η ένταση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος εν όψει του κρίσιμου ραντεβού της Κοινοβουλευτικής Ομάδος την ερχόμενη Πέμπτη.

Στην Ηρώδου Αττικού αντιλαμβάνονται ότι η σωρευμένη τα τελευταία χρόνια απογοήτευση σε σημαντικό κομμάτι των βουλευτών δεν είναι εύκολο να αντιστραφεί, ειδικά τώρα, που τα χρονικά περιθώρια για κινήσεις και πρωτοβουλίες περιορίζονται εν όψει των επερχόμενων εκλογών. Και μπορεί η δυσαρέσκεια, που καταγράφεται εδώ και πολλούς μήνες στους κόλπους των «γαλάζιων» βουλευτών να μην έχει ενιαία έκφραση, ούτε να συγκροτεί διακριτό εσωκομματικό πόλο, ωστόσο, έμπειρο κομματικό στέλεχος προειδοποιεί πως η…καύσιμη ύλη υπάρχει για εντονότερη εσωκομματική αμφισβήτηση, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Υπ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ερμηνευτούν και οι πολλές συνάξεις, αλλά και δείπνα ανάμεσα στους γαλάζιους βουλευτές που έχουν προγραμματιστεί τόσο εν όψει της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, όσο και του τακτικού Συνεδρίου.

«Ανάσα» με αβέβαιη διάρκεια

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση φαίνεται πως περιορίζει τις απώλειες, που κατέγραψε μετά τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» η Νέα Δημοκρατία σκαρφαλώνει στο 32,2% εκμεταλλευόμενη το θετικό αντίκτυπο του τρίτου και ισχυρότερου κύματος μέτρων οικονομικής στήριξης, αλλά και των μηνυμάτων για την αναβάθμιση της Ελλάδος, διπλωματική και αμυντική, που εξέπεμψε η έλευση του Γάλλου πρόεδρου, Εμάνουελ Μακρόν στη χώρα μας.

Το ξεκάθαρο προβάδισμα της ΝΔ, αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι πολύ θετικές εξελίξεις σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο, ωστόσο, στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι το ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό, όπου για την ώρα κυριαρχούν οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές δεν μπορούν να προσφέρουν εγγυήσεις ηρεμίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Την ίδια ώρα στην κυβέρνηση ζυγίζουν τα δεδομένα γύρω από τη στάση, που θα κρατήσουν έναντι του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Καραμανλή και Παπακώστα με τη πιθανότητα της καταψήφισης της πράσινης πρωτοβουλίας να μην μπορεί να αποκλειστεί σε αυτή τη φάση.