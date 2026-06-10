Μητσοτάκης: Κομματική εξόρμηση τώρα, απόφαση για τις κάλπες μετά... το βουνό ή τη θάλασσα

Το σύνθημα της αφύπνισης του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της επερχόμενης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης αναμένεται να δώσει κατά τη σημερινή, πανηγυρική συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν έχει αποφασίσει: Βουνό ή θάλασσα...

Άλλωστε, μετά τις περιορισμένες αλλαγές που επήλθαν στο κυβερνητικό σχήμα κυβερνητικά στελέχη και δημοσιολογούντες πασχίζουν να αποκωδικοποιήσουν το…μήνυμα του μίνι ανασχηματισμού πάντα σε σχέση με το χρόνο των εκλογών. Η πλειονότητα των παραπάνω τείνουν να συμφωνήσουν πως η περιρρέουσα ατμόσφαιρα παραπέμπει σε εκλογές στο τέλος της 4ετίας.

Πάντως, ο ίδιος όταν ερωτάται από συνομιλητές του κατά πόσον θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις του σχετικά με το πότε θα προκηρύξει εκλογές στα τέλη Αυγούστου απαντά με περίσσεια δόση χιούμορ ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα κάνει διακοπές στο βουνό ή τη θάλασσα, καθώς οι πρωθυπουργικές εξορμήσεις στο βουνό έχουν συνδεθεί κατά την 7ετή διακυβέρνηση του με τη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων.

Στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει μετακινηθεί από το plan A που λέει για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν χαρακτηριστικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεών μας και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, παραπέμποντας στο κριτήριο της θεσμικότητας, που συχνά πυκνά επικαλείται ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Τι θα πει στην Πολιτική Επιτροπή

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκινήσει τη αποψινή του παρέμβαση στην Πολιτική Επιτροπή εξηγώντας τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη Γραμματεία της Πολιτικής Επιτροπής.

Εν προκειμένω θα μιλήσει για ανανέωση και συνέχεια επιμένοντας ότι ο κ. Κυρανάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα και ένα δοκιμασμένος υπουργός, με βασικά χαρακτηριστικά του τη δουλειά και την αφοσίωση, στοιχεία εξόχως χρήσιμα στα νέα του καθήκοντα. Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει τη σημασία του πολυεπίπεδου κυβερνητικού έργου καλώντας ταυτόχρονα τα «γαλάζια» στελέχη να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα, καθώς, όπως θα πει, πρόκειται για τομές, που δεν έχει ξαναβιώσει η χώρα μας.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα χάσει την ευκαιρία να υπογραμμίσει τον πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας απαντώντας κατ' αυτόν τον τρόπο εμμέσως πλην σαφώς και στους λεγόμενους «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Επιπλέον, θα επαναφέρει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, βάσει του οποίου θα δομηθεί το προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, ήτοι την ευημερία, που αφορά στη σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, της μείωσης της ανεργίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα μέσω της αναβάθμισης της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και τη θεσμική αναγέννηση μέσω του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης του κράτους και της βελτίωσης της λειτουργίας των θεσμών. Τέλος ο πρωθυπουργός θα κηρύξει και την κομματική εξόρμηση πριν το καλοκαίρι, με συνολική ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού.