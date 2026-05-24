Μητσοτάκης: «Με το νέο Χωροταξικό μπαίνει τάξη στην τουριστική ανάπτυξη» - Η «ευχή» στον Ολυμπιακό

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας και έκλεισε... αθλητικά, όπως αναμενόταν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Μία Κυριακή χωρίς ανασκόπηση ήταν αρκετή για να μαζευτούν πολλές εξελίξεις και αρκετά σημαντικά θέματα. Οπότε σήμερα θα προσπαθήσω να πω όσα περισσότερα μπορώ και όσο γίνεται πιο σύντομα.



Ξεκινώ με το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Όπως σας είχα πει πριν από δύο ανασκοπήσεις, η 2α Ιουνίου 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι’ αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Επιπρόσθετα στο στεγαστικό ζήτημα, να πω ότι «κλείδωσαν» και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας.



Ένα άλλο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης, ο «Προσωπικός Βοηθός», ενισχύεται ενόψει της επέκτασής του από τον Ιούνιο, με συνολικούς πόρους 55 εκ. ευρώ -50 εκ. ευρώ ετησίως και επιπλέον 5 εκ. ευρώ για τα υποστηρικτικά έργα. Η πιλοτική φάση του προγράμματος έδειξε στην πράξη πόσο σημαντική είναι αυτή η υπηρεσία για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στην καθημερινή κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Για πολλούς συμπολίτες μας, ο «Προσωπικός Βοηθός» σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο.



Να έρθω στον χώρο της δημόσιας υγείας, όπου έχουμε παραλάβει ήδη 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 Κέντρα Υγείας μέχρι σήμερα, με τελευταία αυτήν την εβδομάδα τα δύο αναβαθμισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία εκτός λεκανοπεδίου, στο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης και στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας. Βέβαια, η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν περιορίζεται μόνο στις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό, αλλά και στο προσωπικό. Μερικά από όσα έχουμε κάνει: προ ημερών βγήκε η μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ, 1.131 θέσεις σε μία ημέρα.



Επιπλέον, οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα τη διαφορά από την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψήφισε η κυβέρνησή μας, με τον μέσο όρο της ετήσιας φορολογικής ελάφρυνσης να φτάνει περίπου τα 7.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Και πολύ σύντομα καταθέτουμε και τη διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημά τους.

Πολύ σημαντική όμως είναι και η απόφασή μας να επεκτείνουμε για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ μέσω του οποίου προσλήφθηκαν πέρυσι 500 τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η συμβολή τους ήταν ουσιαστική στη μείωση των καθυστερήσεων στις διακομιδές ασθενών και στην καλύτερη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία με αυξημένη πίεση. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι έχουν εργασία 500 άνεργοι συμπολίτες μας, νέοι αλλά και αρκετοί ηλικίας άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.



Το ένα θέμα με πάει στο άλλο και κάπως έτσι έρχομαι στην αγορά εργασίας και στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων στους κλάδους του Επισιτισμού και των Ζαχαρωδών Προϊόντων που επηρεάζει 400.000 και πλέον εργαζόμενους. Οι δύο νέες Συμβάσεις καλύπτουν την τριετία 2026-2028 και, για τους απασχολούμενους στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας -που είναι οι περισσότεροι- οι αποδοχές αυξάνονται έως και σχεδόν 20% από τον νόμιμο κατώτατο μισθό με προσαυξήσεις και στα επιδόματα, ενώ περίπου 23.000 είναι οι ωφελούμενοι στον κλάδο των Ζαχαρωδών Προϊόντων που επίσης θα έχουν αυξήσεις στο ημερομίσθιο 9% την τριετία και αναπροσαρμοσμένα προς τα πάνω όλα τα επιδόματα.



Σημαντική για την αγορά εργασίας, όμως, είναι και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Ένας τρόπος να χτίζουμε αυτή τη σύνδεση είναι και το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», όπου για το 2026-2027 ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι όλο και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η οικονομία και η παραγωγή.



Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι το επόμενο θέμα για σήμερα. Και εδώ μπορώ να πω ότι κάτι αρχίζει επιτέλους να αλλάζει στην εικόνα των συγκοινωνιών της Αθήνας. Το 2023 είχαμε δεσμευτεί ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας θα κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σήμερα έχουν ήδη φτάσει τα 1.076. Ταυτόχρονα, ξεκινά και η ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού «Ηλεκτρικού» και από τον επόμενο μήνα μπαίνει σε λειτουργία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα προστεθούν άλλοι 13. Δεν ισχυρίζομαι προφανώς ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι όμως η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γίνεται μια τόσο μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια ανανέωσης του στόλου και συνολικά των δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας.

Θα αλλάξω θέμα και θα έρθω στη λύση που δώσαμε σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες ενεργούς αγρότες, κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, αλλά και άλλων περιοχών. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνεται πλέον η δυνατότητα να λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις παραγωγοί που καλλιεργούν εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως αρχική ιδιοκτησία του Δημοσίου και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τις επιδοτήσεις. Πρόκειται για μια χρόνια στρέβλωση που διορθώνουμε με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε άνθρωποι που καλλιεργούν πραγματικά τη γη να μην χάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται λόγω γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων δεκαετιών. Μάλιστα, η ρύθμιση έχει και αναδρομική ισχύ για τις αιτήσεις του 2025, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ξεκαθαρίζω, πάντως, ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την καταβολή των ενισχύσεων και δεν αλλάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων.



Συνεχίζω με μια σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά το πώς οργανώνουμε χωρικά συνολικά την ανάπτυξη της χώρας μας: τον ταυτόχρονο σχεδιασμό των νέων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ξεκινώ από το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό, που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Στόχος είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη, ώστε να προστατεύονται το περιβάλλον, οι τοπικές κοινωνίες και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής, χωρίς να σταματήσει η ανάπτυξη ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας. Το δεύτερο εκ των Χωροταξικών, αυτό για τις ΑΠΕ, μπήκε και αυτό σε διαβούλευση, με νέους κανόνες και περιορισμούς για περιοχές Natura, δάση, μικρά νησιά και τουριστικές ζώνες, ώστε η ενεργειακή μετάβαση να προχωρά με μεγαλύτερη ισορροπία και κοινωνική συναίνεση, ενώ σύντομα θα παρουσιάσουμε και το Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, στόχος του οποίου είναι οι μεγάλες αναπτυξιακές πολιτικές να λειτουργούν συντονισμένα και όχι αποσπασματικά, αποφεύγοντας αντιθέσεις του παρελθόντος: τις συγκρούσεις χρήσεων γης, την απουσία σχεδίου και την αβεβαιότητα.



Και μιας και μιλάμε για βιομηχανία και στρατηγικές επενδύσεις, εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση της Metlen, ύψους 340 εκ. ευρώ, που δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παράγει γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Και για να καταλάβουμε τη σημασία της: η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γάλλιο.



Η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο: να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισ. ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές. Με την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι συνολικές επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ, με το 60% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν να είναι μικρομεσαίες, και να απορροφούν 5,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω του InvestEU, περισσότερες από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ.



Συνολικά, επομένως, οι ΜμΕ έχουν στηριχθεί με σχεδόν 10 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν προστεθούν και οι απευθείας ενισχύσεις που έχουν λάβει. Και δεν σταματάμε εδώ: η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε φθηνό δανεισμό θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, με επιπλέον 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ για startups και εταιρείες με γρήγορη ανάπτυξη υπάρχουν πλέον 10 επενδυτικά σχήματα που έχουν ήδη επενδύσει 220 εκ. ευρώ και συνεχίζουν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αξιοποίησε πλήρως τα δάνεια του ΤΑΑ, κατευθύνοντάς τα σε επενδύσεις της ιδιωτικής οικονομίας, για να δημιουργήσει αυτό που μας έλειπε χρόνια: επενδύσεις.



Άλλη μία ανασκόπηση με κάτι από τον ψηφιακό κόσμο και αυτήν τη φορά η είδηση είναι ότι ψηφιοποιείται ακόμη μία συναλλαγή με το κράτος, η έκδοση του ποινικού μητρώου που, μέχρι πρότινος, απαιτούσε ημέρες και γινόταν ασύγχρονα. Στο εξής όμως, για το 50% των πολιτών ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Γιατί όχι ακόμη για όλους; Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετη διασταύρωση στοιχείων ή χειροκίνητος έλεγχος, όταν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφορετικές εγγραφές στα μητρώα του Δημοσίου. Όπου όμως η ταυτοποίηση γίνεται με πλήρη βεβαιότητα, το πιστοποιητικό εκδίδεται αυτόματα και άμεσα.



Είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πιο γρήγορο. Μην ξεχνάμε όμως ότι το κράτος δεν είναι μόνο υπηρεσίες και καθημερινές συναλλαγές. Είναι και η προστασία της ιστορίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με χαρά, λοιπόν, παραδώσαμε στους επισκέπτες το Παλάτι των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία του Μυστρά, το μοναδικό σε ευρωπαϊκό έδαφος βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα και ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς με ξεχωριστή σημασία για τη Λακωνία και συνολικά την Πελοπόννησο. Είδα από κοντά την εντυπωσιακή δουλειά που έχει γίνει. Οι χώροι αναδείχθηκαν και έγιναν καθολικά προσβάσιμοι, ενσωματώθηκαν νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη, ενώ το νέο σύστημα πυρόσβεσης θωρακίζει καλύτερα τον μνημειακό χώρο. Είναι ο 30ός μουσειακός και πολιτιστικός χώρος που αποδίδεται στο κοινό από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι σήμερα. Εξαιρετική είναι και η έκθεση «Στο φως της Αυλής: Απείκασμα ενδόξου περιβολής», που φιλοξενείται στην αίθουσα του θρόνου στο Παλάτι των Δεσποτών και υλοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του ζεύγους Μαρτίνου. Προτείνω να τα επισκεφθείτε αμφότερα!



Ακόμα δύο ειδήσεις θα αναφέρω. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της Άμεσης Δράσης με 45 νέα περιπολικά και 45 νέες μοτοσικλέτες μέσω δωρεάς του Ομίλου ΔΕΗ, τα οποία θα αξιοποιηθούν στις περιπολίες εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές της Αττικής όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες.



Η δεύτερη αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini (FREMM), που θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, προχωράμε στην αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρήτου των επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων.



Η εβδομάδα, πάντως, επιβάλλει να κλείσω με αθλητισμό. Για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες, η οικονομική στήριξη προς τις αθλητικές ομοσπονδίες φτάνει τα 31,3 εκ. ευρώ. Μόνο φέτος διατέθηκαν 4,2 εκ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, ενώ συνολικά η χρηματοδότηση είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη που παραλάβαμε το 2019. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρειάζεται σταθερή ενίσχυση, σχέδιο και προοπτική και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη.



Ένα από τα δύο πράγματα που μάλλον θα κάνετε σήμερα, το κάνατε ήδη: διαβάσατε την ανασκόπηση. Τώρα μένει ο τελικός της Ευρωλίγκας, που φέρνει φέτος το βλέμμα όλης της μπασκετικής Ευρώπης στη χώρα μας. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που, μετά από τόσα χρόνια, φιλοξενεί ξανά αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το «παρών» στον μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στους ερυθρόλευκους. Καλή Κυριακή!