Μητσοτάκης: Μέτρα τώρα για τη μεσαία τάξη πριν «σκάσει» η ακρίβεια και «κάβα» για νέες παρεμβάσεις

Την επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου να λειτουργήσει προληπτικά, προτού η άνοδος των τιμών του πετρελαίου για αρκετές ημέρες πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι μετακυλιστεί σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το ράφι του σούπερ μάρκετ έως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα λιπάσματα αντικατοπτρίζει η χθεσινή ανακοίνωση του δεύτερου κύματος οικονομικής στήριξης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αφού αναφέρθηκε στους κυβερνητικούς χειρισμούς στο γεωπολιτικό σκέλος με την άμεση ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να προστατεύσουν την άμυνα της Κύπρου, ο πρωθυπουργός σημείωσε με νόημα ότι «είναι μέτρα, που δυναμώνουν τα κοινωνικά «αναχώματα» σε ταραγμένους καιρούς, δεν αποδυναμώνουν, όμως, την ουσία αυτής της προσπάθειας, ούτε θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε».

Κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι στόχος των μέτρων είναι η άμβλυνση συγκεκριμένων συνεπειών, που θα μπορούσαν να επιφέρουν πολλαπλασιαστικές επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επέμεινε ότι η λογική των μέτρων συμβαδίζει με την εκπεφρασμένη προτεραιότητα της ενίσχυσης της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά, που διαπερνούσε τη λογική του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο για νέες αποφάσεις εάν απαιτηθεί.

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν, δε, ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα, που ωφελούν πρωτίστως τους ευάλωτους, τα μεσαία στρώματα και τις οικογένειες με παιδιά, αλλά ταυτόχρονα έχουν ευρεία περίμετρο και συνεπώς μεγάλη διάχυση στην κοινωνία. Όπως παρατηρούσε, εξάλλου, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας το «βεληνεκές» των 300 εκατομμυρίων ευρώ, που έβαλε στο τραπέζι χθες η κυβέρνηση εκπέμπει μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, αλλά και προδιαθέτει για τη βούληση του Μεγάρου Μαξίμου να επανέλθει και με τρίτο πακέτο μέτρων, εφ όσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. «Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρείες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά», σημείωσε χαρακτηριστικά στο χθεσινό του μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενημέρωση από Γεραπετρίτη στο ΚΥΣΕΑ

Επ' αυτού, εξάλλου, έγινε κατά πληροφορίες εκτενής συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέλυσε όλα τα πιθανά σενάρια ως προς την έκβαση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση επιλέγουν έως τώρα λελογισμένες και κοστολογημένες ενέργειες, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και το χειρότερο σενάριο κατά το οποίο οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και πέραν του Μαίου.