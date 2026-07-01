Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας - Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει εντός της ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί και να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των επιθέσεων που έγιναν τα ξημερώματα και είχαν ως στόχο τα σπίτια στελεχών της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την «άνανδρη, τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση» που δέχθηκαν τα στελέχη της ΝΔ.

«Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους βουλευτές της ΝΔ για τη νέα πλατφόρμα λειτουργίας και ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν»

Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 04:18, στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού, στην Πυλαία, όπου άγνωστοι πυρπόλησαν γκαζάκι πάνω στο οδόστρωμα. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακειμόβιτς, ο οποίος κατοικούσε εκεί κατά το παρελθόν.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 04:23, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Τσιαπάνου, στην Τούμπα, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου, με ράγισμα υαλοπίνακα και αποχρωματισμούς.

Στο νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της

Η τρίτη και σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, στη Χαριλάου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φωτιά που προκλήθηκε πιθανότατα από γκαζάκι επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα. Από τη φωτιά τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ μικρότερες φθορές σημειώθηκαν και στα δίκυκλα.

Από το τρίτο περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα με εγκαύματα, η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της και μία ακόμη γυναίκα. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, ακόμη δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας, λόγω της εισπνοής καπνού.

Και στα τρία σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά συνεργεία και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία συνέλεξαν στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν εάν οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις αποτελούν μέρος οργανωμένου σχεδίου, καθώς οι στόχοι συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.