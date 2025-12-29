Μητσοτάκης: Μπύρα με Ανδρουλάκη, νέο μήνυμα στους αγρότες-«Δεν χάνω τον ύπνο μου για τα νέα κόμματα»

Άνοιγμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, νέα μηνύματα προς τους μετριοπαθείς αγρότες, προσεκτική διάψευση των σεναρίων περί ανασχηματισμού και αποστάσεις από τις συζητήσεις για τα υπο δημιουργία «νέα κόμματα», από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξή του προς το Action 24 και την Αθηναϊς Νέγκα.

«Δεν κλείνει η τροχαία τους δρόμους...»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο αγροτικό, τόνισε πως η κυβέρνηση αναγνώρισε τις δικές της αδυναμίες αλλά «παίζει με ανοιχτά χαρτιά και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα.

«Είναι 400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες και 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα Δεν συνομιλούμε μόνο με αυτούς αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους αγρότες να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς και άφησε αιχμές για κάποιους συνδικαλιστές λέγοντας πως «τραμπουκίζουν» όσους θέλουν τον διάλογο. Σχολίασε επίσης καυστικά τα όσα διακινούνται για τη στάση της αστυνομίας λέγοντας πως «η τροχαία δεν κλείνει τους δρόμους και φροντίζει όταν ανοίγει ένας δρόμος αυτό να γίνεται με ασφάλεια».

Δεν παρέλειψε επίσης να καυτηριάσει τα στάση της αντιπολίτευσης που στη Βουλή καταψήφισε την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ τονίζοντας πως η διαφάνεια στην πληρωμή των επιδοτήσεων ήταν ένα από τα βασικότερα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Επεσήμανε ακόμα πως έγινε ένας τεράστιος αγώνας από το υπουργείο, την αντιπροεδρία της κυβέρνησης και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου όλες οι πληρωμές να γίνουν έως τα τέλη του έτους.

Το «καρφί» για «φιλτραρισμένες πληροφορίες»

Πάντως με αφορμή τα μπλόκα και την ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών στις Εθνικές Οδούς, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε πως πολλές φορές οι πληροφορίες μπορεί να φτάνουν στο γραφείο του «φιλτραρισμένες»:

«Μερικές φορές μπορεί να είναι άλλη η εικόνα που έχουμε για την ταλαιπωρία των πολιτών από τα μπλόκα των αγροτών κι άλλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα και όταν ρωτάμε και μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους να μας παρουσιάζουν μια εικόνα πολύ πιο άσχημη μεγαλύτερη ταλαιπωρία από αυτό που κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να μας να μας λένε αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα πως η πληροφορία μπορεί να φτάνει φιλτραρισμένη και όχι απολύτως ακριβής στα δικά μου αυτιά» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν σκέφτομαι τις κάλπες, δεν πιστεύω στους συχνούς ανασχηματισμούς»

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως δεν σκέφτεται από τώρα τις κάλπες του 2027, ωστόσο εμφανίστηκε εξαιρετικά φειδωλός ως προς τα σενάρια περί ανασχηματισμού επαναλαμβάνοντας πως δεν πιστεύει στις συχνές αλλαγές των κυβερνητικών σχημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε πως στην επόμενη ΔΕΘ πριν από τις κάλπες δεν σκοπεύει να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα» ανακοινώνοντας παροχές από χρήματα που δεν υπάρχουν.

«Τα μαλλιά μου έχουν γκριζάρει και αυτό το παρατήρησαν οι κόρες μου. Έχω ενέργεια και μεγαλύτερη εμπειρία πλέον και όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω θα επιλέξω να συνεχίσω να πολιτεύομαι. Θέλω να διεκδικήσω μια 3η θητεία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπεραμύνθηκε με σθένος την τακτική της διεύρυνσης της ΝΔ λέγοντας ότι αυτή η στρατηγική δικαιώθηκε με τα εκλογικά αποτελέσματα.

«Όταν έρχεται η ώρα του «ταμείου» - οι εκλογές, τότε οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά; Η χώρα πάει μπροστά ή πάει πίσω; Η ατομική ευημερία των πολιτών, παρά τα προβλήματα της ακρίβειας τα οποία υπάρχουν αναντίρρητα, τελικά η ζωή τους έχει προοδεύσει; Βλέπουν καλύτερη προοπτική με μία κυβέρνηση ή κάνουν μια άλλη επιλογή;» προσέθεσε.

Άνοιγμα με... μπύρα προς τον Ανδρουλάκη

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε άνοιγμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του Flash.gr θα καλέσει σε συνάντηση μετά τις γιορτές, λέγοντας πως θα έπινε μια μπύρα μαζί του.

«Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε προθέσεις»

Ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε κάθε πολιτικό σχόλιο για τις συζητήσεις περί της δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα ή την Μαρία Καρυστιανού: «Δεν θα πω τίποτα για κόμματα που ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί - βρίσκω παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση, δεν θα χάσω τον ύπνο μου για θέματα που δεν μπορώ να επηρεάσω και δεν με αφορούν» σχολίασε.

«Κανείς τρίτος δεν θα εγγυηθεί την ασφάλεια μας»

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση για το εάν ανησυχεί για μια νέα πολεμική σύγκρουση εντός του 2026 επισημαίνοντας ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κρίση.

«Για αυτό επενδύουμε τόσο στο αξιόμαχο των ΕΔ, σε καινούργια αμυντικά συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ζούμε σε άλλους καιρούς. Κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας - Εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι στους σημερινούς καιρούς απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο ίδιος πάντως όπως είπε, το 2025 δεν κοιμήθηκε τα βράδια που η χώρα αντιμετώπιζε μεγάλες φωτιές και έπρεπε να γίνουν σωστά οι εκκενώσεις ολόκληρων περιοχών.

«Άλλο κριτική, άλλο η δολοφονία χαρακτήρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την οικογένειά του, τη σύζυγό και τα παιδιά του, οι οποίοι τον στήριξαν όσο κανείς όταν πριν από δέκα χρόνια εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ γνωρίζοντας ότι «εκείνο το βράδυ θα άλλαζε η ζωή μας».

«Πήραμε την απόφαση συλλογικά, αναλογιζόμενοι και τις αρνητικές επιπτώσεις

Καλοδεχούμενη η καλοπροαίρετη κριτική αλλά φτάνει κάποια στιγμή η ώρα που λες «ως εδώ» στις επιθέσεις συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα και στις επιθέσεις από τις οποίες πρέπει να αμυνθείς.

