Μητσοτάκης: Νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών – Στόχος επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS), παρουσία κορυφαίων διεθνών επενδυτών και οικονομικών παραγόντων.

Περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι οργανισμοί, που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων, συμμετείχαν στη Σύνοδο, όπου η Ελλάδα παρουσιάστηκε ως προορισμός χαμηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια.

«Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και αυτή η αλλαγή ήρθε για να μείνει», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, μειώνει φόρους, ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις και βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στρατηγικός βραχίονας επενδύσεων

Το HIIF, με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ, αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund) και στοχεύει να προσελκύσει επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Επικεντρώνεται σε δυναμικούς τομείς όπως ενέργεια, αγροτεχνολογία, κυκλική και γαλάζια οικονομία, καθώς και ψηφιακές υποδομές.

Ο CEO του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Το νέο Ταμείο ενισχύει τον ρόλο μας ως αξιόπιστου εταίρου για διεθνείς επενδυτές. Η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες».

BlackRock: «Η Ελλάδα παράδειγμα μετασχηματισμού»

Ο Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος της BlackRock, χαρακτήρισε τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας «απόδειξη συνέπειας και αποφασιστικότητας», ενώ σημείωσε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις στις υποδομές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού και ανταγωνιστικού μέλλοντος.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Adebayo Ogunlesi, επικεφαλής της Global Infrastructure Partners (BlackRock Group), καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και της αγοράς.

Μακροοικονομικές προοπτικές

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, διαθέτει ένα από τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα της ΕΕ και δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα από τις ΗΠΑ. Για το 2025 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται στο 2,3%, έναντι μόλις 0,8% στην Ευρωζώνη.

Το Υπερταμείο ως Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο

Το HIIF σηματοδοτεί την εξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF). Μαζί με εργαλεία όπως το PHAISTOS Fund, το ΕΛΚΑΚ και το PHAROS AI Factory, στηρίζει έργα εθνικής σημασίας (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, logistics), λειτουργώντας ως θεσμικός εταίρος για διεθνείς επενδυτές.

Ηχηρές παρουσίες στο AIIS

Η Σύνοδος φιλοξένησε συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή μετάβαση, τις υποδομές logistics, την καινοτομία και το venture capital, με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής σκηνής.

Κλείνοντας τη Σύνοδο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η διασφάλιση ενός σταθερού και διαφανούς επενδυτικού περιβάλλοντος αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση».