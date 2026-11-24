Τη στρατηγική της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας και της στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων, ξεδίπλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030» που διοργανώνει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Ένα μεγάλο κομάτι των αυξήσεων σε ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από τις αυξήσεις των τιμών, τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ εξήγησε ότι στόχος είναι διπλάσια ανάπτυξη, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%.

Όσον αφορά τους μισθούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι, στο ίδιο πλαίσιο, ο μέσος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.800 ευρώ το 2030 και ο κατώτος θα ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ το 2028. Παράλληλα, οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας.

«Η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους, να μειώνει το χρέος της, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να περισσεύουν πόροι για να στηρίζει την κοινωνία και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτησή του με τον διευθυντή του «Ελεύθερου Τύπου», Γιάννη Τσαπρούνη.

Φωτό: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία»

«Η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος, όχι εύκολος, αλλά διεκδηκίσιμος και εφικτός -είμαστε σε ποσοστό μεγαλύτερο από το άθροισμα δεύτερου και τρίτου κόμματος», είπε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για τον στόχο στις προσεχείς εκλογές.

«Θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί σε αυτή τη συγκυρία μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα, γιατί μπορεί να παίρνει αποφάσεις γρήγορα, να υπόκειται σε αυστηρή λογοδοσία και δεν μπαίνει στα παζάρια των συμμαχικών κυβερνήσεων, όπου ένα μικρό κόμμα ενδεχομένως να εκβιάζει για δικούς του πολιτικούς στόχους», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κυρίαρχος πάντως είναι ο ελληνικός λαός, όλοι θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα και την επόμενη των εκλογών θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα μετεκλογική πραγματικότητα», πρόσθεσε.

«Στο χρόνο μέχρι τις εκλογές θα εκδηλώσουμε την οικονομική μας πολιτική – στην αντιπολίτευση ξεμένουν από ανάσες, τσακώνονται ποιος έχει τη σημαία του Πολυτεχνείου και αναλώνονται σε μεταγραφές πολιτικών γυρολόγων», σημείωσε.

«Οι πολίτες βλέπουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό»

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το ότι οι πολίτες πιστεύουν πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της Ελλάδας είναι κατά 32% η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα του κράτους, κατά 20% το δημογραφικό και κατά 18% η διεθνής οικονομικής και γεωπολιτική αστάθεια και ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

«Κατ’ αρχάς να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι πολίτες βλέπουν μια τεράστια πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Είναι κάτι το οποίο πιστώνεται διακομματικά στη χώρα. Είμαστε σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενώ ξεκινήσαμε ως ουραγοί», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως η βελτίωση δεν αφορά μόνο το gov.gr αλλά και μια σειρά άλλες εφαρμογές.

«Το επόμενο βήμα είναι να μη ζητάει το gov.gr από τους πολίτες πιστοποιητικά αλλά να μπορεί το ίδιο να αντλεί πληροφορίες και να κάνει ουσιαστικά δουλειά την οποία και σήμερα ακόμα χρειάζεται να κάνει ο πολίτης. Η γραφειοκρατία όμως δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Φωτό: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αναφέρθηκε ακόμα σε μια σειρά επιτεύγματα όπως οι απαντήσεις που δίνονται για ζητήματα του αναπτυξιακού νόμου, ζητήματα που επιλύονται σχετικά με τις χρήσεις γης, το χωροταξικό για τη βιομηχανία που έδωσε πολλές απαντήσεις στον τομέα αυτό και μια σειρά βελτιώσεων που αναμένεται να δώσουν μια μεγάλη ώθηση σε όλες εκείνες τις επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με κατασκευές και ανάπτυξη υποδομών.

Υπογράμμισε ότι άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια μπορεί να είναι και ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπως υπηρεσίες ή ενιαία αγορά. «Μιλάμε συχνά γι’ αυτό που αποκαλούμε το 28ο νομικό καθεστώς», τόνισε, εξηγώντας ότι υπάρχει μία εθνική γραφειοκρατία αλλά υπάρχει και μία ευρωπαϊκή.

Φωτό: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Η Ελλάδα είναι γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής»

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ανέφερε ο πρωθυπουργός, «είναι μια πρόκληση αλλά είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για τη χώρα» επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει αναπτύξει πολύ ισχυρές σχέσεις με τις χώρες που βρίσκονται στον Κόλπο, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου κι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ως προς το δημογραφικό επεσήμανε ότι είναι ένα κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. «Θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η ανεργία στη χώρα ήταν 18% και η ανεργία των νέων ήταν 40% και σήμερα βρισκόμαστε σε μια θέση όπου πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν για εργαζόμενους», πρόσθεσε. Το πώς αλλάζει η αγορά εργασίας, το πώς σπρώχνουμε νέα παιδιά σε εκείνους τους τομείς που ξέρουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το πώς γίνονται πιο απλές οι μετακλήσεις για ορισμένες κατηγορίες εργασίας είναι σημαντικά στοιχεία, εξήγησε και πρόσθεσε πως μεγάλη είναι η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα αλλάξει τα πάντα με πολλές θετικές και πολλές αρνητικές πτυχές.

«Μεγάλο στοίχημα η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα»

Αναφερόμενος στη διαχρονική προσπάθεια επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, σημείωσε:

«Αυτή η συνεχής διεκδίκηση αποκτά τη δυναμική που της αρμόζει, για μένα και την κυβέρνηση αυτό αποτελεί μεγάλο στοίχημα.

«Θα συνεχίσω να πιέζω το Βρετανικό μουσείο και τη βρετανική κυβέρνηση, η διεθνής κοινή γνώμη συντονίζεται με το συγκεκριμένο αίτημα, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα αλλά πιστεύω πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.