Μητσοτάκης: «Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Ελλάδας στην παραγωγή των νέων Canadair»

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών «Canadair» (CL-515) και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού στόλου αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται από μία από τις χειρότερες αντιπυρικές περιόδους της τελευταίας εικοσαετίας, με τις καμένες εκτάσεις από τις αρχές του έτους να προσεγγίζουν τα 4,4 εκατομμύρια στρέμματα.



Στον «πυρήνα» αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η εν εξελίξει παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών «Canadair», του τύπου CL-515, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 6 τόνους νερού, να ανεφοδιαστούν από θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια εντός 12 δευτερολέπτων, να επιχειρήσουν ακόμα και σε πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες και να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού ακόμα και τη νύχτα, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης.

Επτά από τα πρώτα CL-515 θα έχουν ελληνικά χρώματα

Η ΕΕ έχει παραγγείλει, σε πρώτη φάση, περισσότερα από 20 αεροσκάφη τύπου CL-515 για τις ανάγκες των κρατών μελών. Η Ελλάδα θα λάβει «μερίδα του λέοντος» από τα νέα Canadair, επτά τον αριθμό, και θα διαθέσει δύο από αυτά στο ευρωπαϊκό συντονιστικό κέντρο πολιτικής προστασίας, το οποίο κατευθύνει τις εφεδρείες του όπου υπάρχει ανάγκη.



Η Ελλάδα ήταν, άλλωστε, μία από τις λιγοστές χώρες που πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να γίνει η ομαδική ευρωπαϊκή παραγγελία των Canadair νέας γενιάς, καθώς η παλιά γραμμή παραγωγής της καναδικής εταιρείας Bombardier έκλεισε το 2015, λόγω έλλειψης παραγγελιών. Χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός ενδιαφερόμενων μελών της ΕΕ ώστε να πειστεί η επίσης καναδική De Havilland, που έκτοτε είχε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα, να επανεκκινήσει την κατασκευή των αεροσκαφών.



Ήδη τη διετία 2020-21 η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που επιδίωξαν τις πρώτες παραγγελίες και σταδιακά συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός χωρών ώστε να κλείσει η συνολική συμφωνία μεταξύ της De Havilland και της ΕΕ, το 2024. Έκτοτε έχουν προστεθεί κι άλλες παραγγελίες από μεμονωμένα κράτη μέλη της Ένωσης, με τα προς παράδοση αεροπλάνα να ανέρχονται περίπου σε 40.



«Θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.



Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα παραλάβει πρώτη το πρώτο CL-515 επιβεβαίωσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο και ο επικεφαλής στρατηγικής της De Havilland, Ζαν-Φιλίπ Κοτ. Η πρώτη παράδοση αναμένεται το 2028. Αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ικανά αλλά «γερασμένα» μοντέλα CL-215 και CL-415.

Η σημασία της απόκτησης των νέων Canadair στην εποχή των mega fires

Τα νέα Canadair μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο «όπλο» στις μάχες κατά των mega πυρκαγιών, που θρέφονται από την κλιματική αλλαγή. Χαρακτηριστικά των mega πυρκαγιών, που έχουμε αντιμετωπίσει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι επεκτείνονται ταχύτατα στην ξεραμένη βλάστηση, φτάνουν σε θερμοκρασίες που αψηφούν τα παραδοσιακά μέσα πυρόσβεσης, μπορούν να υπερπηδήσουν αντιπυρικές ζώνες που άλλοτε ήταν υπεραρκετές και συχνά παραμένουν εξαιρετικά ενεργές και τα άνυδρα καλοκαιρινά βράδια, ενώ άλλοτε η βραδινή υγρασία συνέβαλε στο έργο των πυροσβεστών.



Μολονότι δεν υπάρχει μαγική λύση έναντι των mega πυρκαγιών, το γεγονός ότι τα αμφίβια Canadair μπορούν να ανεφοδιαστούν γρήγορα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, καθώς η απόσταση κάθε μετώπου από τη θάλασσα είναι σχετικά μικρή, επιτρέποντας στα αεροσκάφη πολύ συχνές ρίψεις. Τα εναέρια μέσα σπανίως σβήνουν μία δασική φωτιά, μπορούν όμως να την προσβάλλουν άμεσα και να περιορίσουν την εξάπλωσή της, δίνοντας χρόνο και ευκαιρίες στις επίγειες δυνάμεις ώστε να την «αποτελειώσουν».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ