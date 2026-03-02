Μητσοτάκης: Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή

Τηλεδιάσκεψη με τους τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας, στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επανέλαβε πως για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές που εμπλέκονται στις συγκρούσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκαν για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.