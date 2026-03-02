Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Μέση Ανατολή Γιώργος Γεραπετρίτης Πρεσβεία

Μητσοτάκης: Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή

Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Τηλεδιάσκεψη με τους τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας, στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επανέλαβε πως για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές που εμπλέκονται στις συγκρούσεις. 

Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκαν για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

