«Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου του LNG στην περιοχή»: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Γκίλφοϊλ

Τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, πέρασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρας μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσαν τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά».

Παράλληλα. ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και κρίσιμο κόμβο για τη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην προσέλκυση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην χώρα μας.

«Σας καλωσορίζω επισήμως στην Ελλάδα, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε. Έρχεστε σε μία περίοδο που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ ευρεία ατζέντα θεμάτων που αφορούν τη μελλοντική μας συνεργασία. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, παραδοσιακό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και χώρα βαρύνουσας σημασίας στα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας, όπως το σχήμα 3+1.

Είναι ασφαλώς μια χώρα που διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. Μια χώρα που έχει κοινές θέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς τον ρόλο της ενέργειας, ιδιαίτερα τη σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην περιοχή μας» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου του LNG στην περιοχή»

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας και με φόντο την έναρξη της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «θα έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που συμπίπτει με την άφιξή σας στην Ελλάδα, μια πολύ σημαντική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, με σημαντική αμερικανική συμμετοχή. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου του υγροποιημένου φυσικού αερίου για ολόκληρη την περιοχή. Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Και βέβαια, πέρα από αυτά τα ζητήματα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία θα συνεργαστούμε, προσελκύοντας περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα -όπως γνωρίζετε, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι ήδη όλες παρούσες στην Ελλάδα- και φυσικά ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων μας. Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και δεν αμελώ το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν μία δύναμη έμπνευσης πίσω από τη δημιουργία της εκπληκτικής Δημοκρατίας σας. Επομένως, θα είναι επίσης μια ευκαιρία να σκεφτούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει πραγματικά και να οικοδομήσουμε ακόμα ισχυρότερους δεσμούς».

Γκίλφοϊλ: Μαζί θα οδηγήσουμε την Ελλάδα σε νέα ύψη

Από την πλευρά της, η κα Γκιλφόιλ μίλησε με θέρμη για την Ελλάδα και τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ιστορική συγκυρία και τον ρόλο της Αθήνας ως γενέτειρας της Δημοκρατίας. «Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα απλώς να πω ότι είναι τιμή και προνόμιο για εμένα να βρίσκομαι εδώ, παρουσία σας, στην υπέροχη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Όπως σωστά επισημάνατε, θα γιορτάσουμε την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα έχω την τιμή να είμαι η Πρέσβης των ΗΠΑ, προσωπική αντιπρόσωπος του Προέδρου Donald Trump, όταν θα γιορτάσουμε μαζί αυτό το γεγονός.

Είναι μια ιστορική εβδομάδα. Δεν έχουμε μόνο την άφιξή μου, έχουμε τη διάσκεψη P-TEC, εξαιρετικές διμερείς συναντήσεις με όλους τους Υπουργούς σας και εσάς, αλλά και απίθανα πράγματα που έχουν προγραμματιστεί για αυτή τη διάσκεψη, για να γίνει η Ελλάδα ο ενεργειακός κόμβος εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Έρχονται εκπρόσωποι και Υπουργοί από όλες τις χώρες, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία -είναι πολύ συναρπαστικό-, την Κύπρο, την Ουκρανία. Μια ιστορική συνάντηση 3+1 που θα πραγματοποιηθεί επίσης. Και ένας αριθμό-ρεκόρ: παραπάνω από 80 αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν καταφθάσει στην Ελλάδα και την Αθήνα για αυτή τη διάσκεψη P-TEC, και αυτό είναι ρεκόρ για την Ελλάδα και για τις ΗΠΑ.

Επίσης, έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών Burgum ο οποίος επιστρέφει, για δεύτερη φορά σε διάστημα μηνών, ώστε να παραστεί σε αυτή τη διάσκεψη -θα είναι η δεύτερη φορά που ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέπτεται την Ελλάδα, η πρώτη φορά ήταν η πρώτη του άφιξη. Έρχεται ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Έχουμε επίσης εδώ τον Υφυπουργό για την ενεργειακή κυριαρχία, έφτασε χθες το βράδυ. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Mike Rigas, είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι που θα σας δουν και που συμμετέχουν σε ένα πραγματικά πολιτικό και οικονομικό ιστορικό γεγονός, προωθώντας θέματα εμπορίου αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία, η οποία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια, κυριαρχία και σύνορα.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι’ αυτό. Η διάσκεψη θα αρχίσει σήμερα το πρωί και ανυπομονούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Αυτό θα είναι πραγματικά το επιστέγασμα μιας ήδη ακλόνητης σχέσης και συμμαχίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Μαζί θα την οδηγήσουμε σε νέα ύψη».