Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά»

Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων.



Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε μεταξύ άλλων την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν: «Πιστεύω ότι ήταν μία επίσκεψη με έναν ξεχωριστό συμβολισμό είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να επαναβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλιών σε μία ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

«Θέλω να θυμίσω ότι Ελλάδα και Γαλλία όταν υπέγραφαν την συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας το 2021 ήταν ουσιαστικά μπροστά από τις εξελίξεις. Πρώτοι εμείς βάλαμε τα ζητήματα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας στο τραπέζι των συζητήσεων του ευρωπαϊκού συμβουλίου και χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση έχει αποκτήσει μία αυξημένη δυναμική» συμπλήρωσε.



«Η επίσκεψη αυτή δεν αφορούσε μόνο την πολύπλευρη ελληνογαλλική συνεργασία σε πολλούς τομείς και πέραν της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής αλλά και ένα κοινό όραμα το οποίο μοιραζόμαστε με τη Γαλλία για μία Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μία Ευρώπη η οποία θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών σε ένα πολύπλοκο κόσμο που πολλές σταθερές του παρελθόντος πια τίθεται σε αμφισβήτηση» τόνισε.



Συνέχισε λέγοντας πως: «Αυτό νομοτελειακά μας φέρνει και σε ζητήματα που άπτονται της οικονομίας και της στήριξης των πολύ φιλόδοξων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως αυτές έχουν εκφραστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκού συμβουλίου. Είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο μπορεί για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όμως πάντα κινούμαστε στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων και της πειθαρχίας. Δεν μας επιβάλλεται από την Ευρώπη αλλά από την ανάγκη την οποία έχουμε να μειώσουμε αυτό το δυσβάσταχτο χρέος το οποίο έχουμε κληρονομήσει από άλλες γενιές. Αναφέρω ενδεικτικά, έδειξα και γραφικά χθες την ανάρτηση που έκανα είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομίας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πέτυχε την μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση του χρέους ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών».



«Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίρνουμε από τις επόμενες γενιές ένα πολύ μεγάλο βάρος. Στο τέλος αυτού του χρόνου, δεν θα έχουμε πια το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Αυτή η πολιτική μείωσης του χρέους δίνει μεγάλες ανάσες όχι μόνο σε επόμενες γενιές γιατί δεν θα χρειαστεί να κληρονομήσουν ένα μεγάλο βάρος αλλά μας επιτρέπει κιόλας να μπορούμε να δανειζόμαστε με καλύτερους όρους και να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες ανάγκες με πιο αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πάντως: «Όμως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από αυτή την πορεία, η οποία είναι και θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Για πρώτη φορά την μεταπολίτευση και μετά συμβαίνει αυτό με τέτοια ταχύτητα και σε τέτοιο συστηματικό βαθμό.



Επειδή είστε λάτρης της ιστορίας δεν μπορώ παρά να θυμίσω την φράση που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου: ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος για πολλές δεκαετίες και για πρώτη φορά είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με διαφορετικούς όρους.



Επειδή εκ των πραγμάτων τα πλαίσια τα εθνικά γι’ αυτούς τους λόγους είναι περιορισμένα γι’ αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρώπης να γίνει με όρους θα έλεγα ευρύτητας ορίζοντα. Αν έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες που έχουμε στην άμυνα την κλιματική κρίση, στα ζητήματα κοινωνικής συνοχής, στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει η Ευρώπη να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτές τις φιλοδοξίες. Θα είναι μία δύσκολη συζήτηση ελπίζω ότι θα κορυφωθεί το Δεκέμβριο αυτού του έτους, όταν θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τον προϋπολογισμό. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι εφόσον απαιτούνται περαιτέρω ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι μ’ αυτή την κοινή θέση θα προσέλθουμε στην διαπραγμάτευση και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό που έγινε, το οποίο έδειξε ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό μας και αντίστροφα έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση η οποία νομίζω ότι σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες έχει ξεχωριστή σημασία» κατέληξε.



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε: «Η στρατηγική μας εταιρική σχέση στην ουσία αποδεικνύει ότι η περίφημη ρήτρα συνδρομής στην ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λύση που προλαμβάνουν τα κράτη μέλη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κύπρου».