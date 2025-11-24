Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πρώτο μέλημα μου η θωράκιση του εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια»

«Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα στήριξης την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας.

«Σήμερα καταβάλλονται τα 250 ευρώ τακτική στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους και στο τέλος της εβδομάδας οι πολίτες που νοικιάζουν σπίτι θα δουν στους λογαριασμούς τους να επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο» σημείωσε ο Πρωθυπουργός κάνοντας ειδική αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση που όπως σημείωσε θα φέρει ουσιαστική αύξηση του μισθού για τους εργαζόμενους.

«Η Ελλάδα πρωταγωνιστής στα ενεργειακά»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες συμφωνίες της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα τονίζοντας πως πλέον η χώρα «από περιφερειακός παίκτης καθίσταται πρωταγωνιστής «σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταράξεων», όπως είπε.

«Αφενός, ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία. Αφετέρου με την δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης, για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, θα έχουμε ερευνητική εξόρυξη στην πατρίδα μας, εντός των επόμενων 18 μηνών, στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας» τόνισε ο Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για εξέλιξη που αναβαθμίζει και θωρακίζει ενεργειακά και πολιτικά τη χώρα.