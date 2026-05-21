Μητσοτάκης: Σημείο αναφοράς για όλη την Πελοπόννησο το νέο νοσοκομείο Σπάρτης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης.

Κατά την επίσκεψή του ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου εντός του 2027.

Το νέο νοσοκομείο αναμένεται να αποτελέσει κομβικής σημασίας υποδομή για τη Λακωνία και συνολικά τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο λειτουργεί από το 1953.

Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το νέο νοσοκομείο θα αποτελέσει «αρχιτεκτονικό κόσμημα» και σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας «με έργα και όχι με λόγια», επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 90 νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και πάνω από 150 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα.

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ ua διαθέτει περισσότερες από 140 κλίνες, εκ των οποίων οκτώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι θάλαμοι νοσηλείας θα είναι μονόκλινοι και δίκλινοι.

Η νέα μονάδα θα παρέχει πλήρες φάσμα ιατρικών και χειρουργικών υπηρεσιών, με αυτοτελή μονάδα ψυχικής υγείας ενηλίκων, γυναικολογικές και παιδιατρικές κλινικές, καθώς και μονάδες ημερήσιας και βραχείας νοσηλείας. Παράλληλα, θα λειτουργεί σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας.