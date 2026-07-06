Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα τρένα – «Στόχος ένας αξιόπιστος σιδηρόδρομος»

Την άφιξη του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον σιδηροδρομικό τομέα.

Όπως ανέφερε, το πρώτο νέο τρένο έχει ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί μέρος της παραγγελίας συνολικά 25 σύγχρονων υβριδικών τρένων νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα νέα τρένα διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς τα οποία θα ενισχύσουν τις διαδρομές στον βασικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας - Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚆Ο πρώτος συρμός Blues IC έφτασε στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την έναρξη της ανανέωσης του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου.@giorgoskotsiras:«Μετατρέπουμε τον σχεδιασμό σε χειροπιαστά αποτελέσματα, προς όφελος των επιβατών, της οικονομίας & της χώρας».https://t.co/Ztr3zWSn4t pic.twitter.com/DKKKgXhVWS — Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (@ypomeofficial) July 6, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα ασφαλείας.

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφοριών με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.