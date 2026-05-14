Μητσοτάκης στη βράβευση Ντράγκι: «Η Ελλάδα υπέφερε περισσότερο από όλους στην κρίση»

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για μια πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκι, στο Άαχεν της Γερμανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Ντράγκι κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για τους νέους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, από την ασφάλεια και την ενέργεια έως την τεχνολογική εξάρτηση και την ανταγωνιστικότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή δεν σημαίνει απομόνωση ή απομάκρυνση από τους συμμάχους της.

«Η στρατηγική αυτονομία σημαίνει απλώς ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει εξαρτημένη από τρίτες χώρες σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνολογία, η άμυνα, η ενέργεια και οι στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού.

«Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη», υπογράμμισε.

Αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κατέρριψε την ψευδαίσθηση πως η ειρήνη στην Ευρώπη ήταν δεδομένη.

Όπως είπε, η ασφάλεια πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα, αλλά περιλαμβάνει την ενέργεια, την κυβερνοασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές, τα σύνορα και την προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Παράλληλα, ζήτησε η συλλογική άμυνα να αποτελέσει βασικό στοιχείο της γεωπολιτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στο Άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της ΕΕ περί αμοιβαίας συνδρομής.

«Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην περίοδο της κρίσης χρέους και στον ρόλο του Μάριο Ντράγκι στη διάσωση του ευρώ το 2012.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τη φράση του Ντράγκι «whatever it takes», λέγοντας ότι εκείνη η παρέμβαση άλλαξε την πορεία της Ευρωζώνης.

«Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, είπε: «Σ’ ευχαριστώ, Mario, που πίστεψες στην επιμονή μας».

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Κάλεσμα για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης, ειδικά σε τομείς όπως η άμυνα και η ενέργεια.

Όπως σημείωσε, οι κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις απαιτούν και κοινές ευρωπαϊκές λύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κοινού δανεισμού σε επίπεδο ΕΕ.

«Τα κοινά αγαθά δικαιολογούν κοινά εργαλεία και οι κοινές προκλήσεις απαιτούν από κοινού θάρρος», τόνισε.

Το μήνυμα προς την Ευρώπη

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ενότητα, στις μεταρρυθμίσεις και στις στρατηγικές δυνατότητές της ώστε να παραμείνει ισχυρή σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

«Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τους εαυτούς μας. Χρειάζεται μόνο να πιστέψουμε στους εαυτούς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.