Μητσοτάκης στις νέες εγκαταστάσεις Coca - Cola 3E: Απόδειξη της σημασίας για πολιτική σταθερότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας από τις νέες εγκαταστάσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι, τονίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της προς τη βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ δημιουργήθηκαν ακόμη 3.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με το κλίμα πολιτικής σταθερότητας που επικρατεί στη χώρα. «Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, να οικοδομήσει μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει και δημιουργεί ευημερία.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών, ενίσχυσης των επενδυτικών κινήτρων και προώθησης προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους. Και όπως παρατήρησε, από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης μέσω του αναπτυξιακού νόμου, σημειώνοντας πως σήμερα χρηματοδοτούνται 930 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση, την επιτυχία σας την οφείλετε στους εργαζόμενους, πρέπει να επενδύετε στην κατάρτισή τους και να προσφέρετε διαρκώς καλύτερες αμοιβές και ευκαιρίες εξέλιξης για όλους» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.