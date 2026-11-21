Το μήνυμα ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει την ανοδική του πορεία, παρά τις διεθνείς προκλήσεις, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην έκθεση ΧΕΝΙΑ 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo.

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκθέτες από τον κλάδο της φιλοξενίας, και συνομίλησε με επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η πορεία του τουρισμού το 2026, οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά, αλλά και οι νέες τάσεις στον τομέα της φιλοξενίας.

Κατά την περιήγησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, σύγχρονο εξοπλισμό, αρχιτεκτονικές τάσεις και «πράσινες» λύσεις που μπορούν να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στην εγχώρια παραγωγή, καθώς αρκετοί εκθέτες παρουσίασαν προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή προέρχονται από συνεργασίες με ελληνικές βιοτεχνίες και εργαστήρια. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η σημασία της αναβάθμισης των υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και της ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων που τροφοδοτούν τον τουριστικό κλάδο.

Τι είπε ο Μητσοτάκης για την πορεία του τουρισμού

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το περίπτερο του υπουργείου Τουρισμού, όπου τον υποδέχθηκαν η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Άννα Καραμανλή. Οι δύο υπουργοί τον ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία «TAG Greece – Tradition, Agritourism and Gastronomy», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, καθώς και στην προώθηση του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού.

Στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού και το 2026, σημειώνοντας:

«Χαίρομαι πολύ που επισκέπτομαι σήμερα την έκθεση ΧΕΝΙΑ 2026. Πράγματι ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αναμένουμε και το 2026 να είναι μία ακόμα εμβληματική χρονιά και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εισέπραξα και από την επίσκεψή μου στην έκθεση: έναν μεγάλο δυναμισμό, μία μεγάλη αισιοδοξία. Παρ’ ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, ο ελληνικός τουρισμός έχει κερδίσει το στοίχημα της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός στο τέλος της επίσκεψής του.

Η στήριξη της ελληνικής μεταποίησης

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, παράλληλα, στον ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων που προμηθεύουν τον τουριστικό κλάδο με προϊόντα και υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εγχώριας παραγωγής και της μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές.

«Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι πίσω από κάθε τουριστική επιχείρηση κρύβονται εκατοντάδες, ενίοτε χιλιάδες, προμηθευτές. Αυτοί εκθέτουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους σε αυτή την έκθεση, πολλοί εκ των οποίων παράγουν και στηρίζουν την ελληνική μεταποίηση. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική μεταποίηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει πολλές εισαγωγές οι οποίες γίνονται και στον τουριστικό εξοπλισμό.

Είδα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν μεγάλη δυναμική. Άρα, να μην ξεχνάμε ότι πίσω από την επιτυχία του τουρισμού κρύβονται πάρα πολλοί προμηθευτές, οι οποίοι και αυτοί χαίρονται όταν ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει καλά», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Forum ΑΕ, Θάνος Παναγούλιας, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του στην έκθεση, αναφερόμενος στις επιδόσεις του τουρισμού κατά τη φετινή χρονιά και στις προσδοκίες για το 2027.

«Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Πρωθυπουργό για τη σημερινή του επίσκεψη στην έκθεση ΧΕΝΙΑ, την κορυφαία έκθεση για τον ελληνικό τουρισμό και τη φιλοξενία. Νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα να δει, ιδίοις όμμασι, πραγματικά, πόσο καλά έχει πάει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, αλλά και την προσδοκία που έχουμε για το 2027. Τον ευχαριστώ θερμά γι’ αυτή την επίσκεψη».