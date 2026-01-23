Μητσοτάκης στο Euronews: «Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, καλά τα σχόλια Τραμπ για αποκλιμάκωση»

Συνέντευξη στο Euronews παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής (23/1) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκπομπή Europe Today και στην Meabh Mc Mahon, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, η οποία είχε ως κύριο θέμα τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες «γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες» ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να τις διαχειριστεί «με διαφορετικό τρόπο», υπερασπιζόμενη με σαφήνεια τα δικά της συμφέροντα.

Θετικές οι δηλώσεις Τραμπ για αποκλιμάκωση

Ερωτηθείς εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» της Συνόδου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το όνομά του πράγματι αναφέρθηκε, προσθέτοντας ωστόσο πως «ήταν θετικό ότι προχώρησε σε δηλώσεις που δείχνουν διάθεση αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από τη Γροιλανδία».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης: «Η Ευρώπη απάντησε με μία φωνή –με μόνη εξαίρεση την Ουγγαρία– για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Αυτό, δυστυχώς, δεν μας εκπλήσσει πλέον». Όπως είπε, πάντως, «βρέθηκε τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα».

Απαντώντας στις επικρίσεις του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος χαρακτήρισε τη Σύνοδο «χάσιμο χρόνου», ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επιταχύνεται» και επανέλαβε πως «η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα απαιτεί περισσότερες επενδύσεις», θέση την οποία –όπως υπενθύμισε– είχε θέσει πρώτος.

Οι διαφωνίες για το Συμβούλιο Ειρήνης - «Περισσότερα τα οφέλη για τη Mercosur»

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να διέπονται από «φιλία, ειλικρίνεια και αμοιβαίο σεβασμό», προσθέτοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις γίνονται «χωρίς συμβούλους και χωρίς κινητά».

Για την πρωτοβουλία Τραμπ σχετικά με το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «υπερβαίνει το πλαίσιο του ΟΗΕ», σημειώνοντας ωστόσο πως «η εμπλοκή των ΗΠΑ ήταν καθοριστική για την επίτευξη ανακωχής στη Γάζα». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια συμφωνία για τη Γάζα «με σαφές πλαίσιο και περιορισμένη χρονική διάρκεια», επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης ισχυρής ευρωπαϊκής παρουσίας στο μέλλον της περιοχής.

Τέλος, αναφερόμενος στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «τα οφέλη υπερτερούν των αρνητικών», σημειώνοντας πως η Ελλάδα, ως μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, έχει κάθε συμφέρον να στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και τη διεθνή οικονομική συνεργασία.