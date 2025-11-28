Μητσοτάκης στο Flash: «Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ισχυρή Ευρώπη χωρίς επαχθή βάρη»

Για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ενώ σημείωσε, απαντώντας σε ερώτηση του flash.gr, πως για να συνεχίσει η Ελλάδα να πηγαίνει καλά πρέπει και η ευρωπαϊκή οικονομία να πηγαίνει καλά.

Παράλληλα, επισήμανε ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να έχει η Ευρώπη, τονίζοντας πως χρειάζονται απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο.

Αναλυτικά, η ερώτηση του Flash.gr: «Το ερώτημα απευθύνεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σας άκουσα να μιλάτε για τη μείωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και θέλω να ρωτήσω ποια πρέπει να είναι, κατά την γνώμη σας, η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα να ανακτήσει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα και επιπλέον ποιες είναι, κατά την γνώμη σας, οι εθνικές προτεραιότητες που πρέπει να εντάξετε εσείς σε αυτή τη συζήτηση».

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Ντράγκι για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, αυτήν την, θα έλεγα, σταδιακή και μερικές φορές όχι και τόσο εμφανή από έτος σε έτος μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και, φυσικά, να ξαναδιαβάσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις για το πώς αυτή η πορεία μπορεί να αντιστραφεί.

Για μένα οι προτεραιότητες είναι πολύ σαφείς. Χρειαζόμαστε, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να είναι η πιο εύκολη άσκηση την οποία καλούμαστε να λύσουμε, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε επιβάλλει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γραφειοκρατικά βάρη, τα οποία, ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις μας, είναι εξαιρετικά επαχθή.

Και ξέρω ότι η κυρία Πρόεδρος δουλεύει πολύ συστηματικά για να βρεθούν οι κατάλληλες πλειοψηφίες, ώστε οι σχετικές νομοθεσίες να περάσουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του υψηλού κόστος της ενέργειας. Άμα δούμε τις τιμές ενέργειας τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο μας καθιστά, ειδικά τη βιομηχανία μας και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μας καθιστούν μη ανταγωνιστικούς.

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχος της αγοράς από έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή. Αυτές είναι απαραίτητες προτεραιότητες σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που παρέχουν σήμερα πιο φθηνή ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν.

Αυτές είναι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν. Ενιαία αγορά κεφαλαίου και επενδύσεων. Χρειαζόμαστε κλίμακα, ως προς τις κεφαλαιακές επενδύσεις, προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη.

Το 28ο πλαίσιο συζητώ συχνά με νέες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες μου λένε ότι μπορούμε να δουλέψουμε στην Ελλάδα, αλλά αν θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε στη Μάλτα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αντιμετωπίζουμε πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Τη δημιουργία, δηλαδή, μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Και, βέβαια, η κορωνίδα όλων αυτών, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με έναν τρόπο συνεκτικό και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες και ομοφωνίες, προκειμένου αυτό να γίνει η πράξη.

«Η Ελλάδα καταφέρνει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου»

Η Ελλάδα καταφέρνει σήμερα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και να αναπτύσσεται με αυτούς τους ρυθμούς έχοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται λιγότερο στην κατανάλωση και στα δανεικά και περισσότερο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια.

Αλλά γνωρίζουμε και εμείς ότι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ανάπτυξη, πρέπει να κάνουμε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και πρέπει διαρκώς αυτό το αναπτυξιακό προβάδισμα το οποίο έχουμε ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, να μπορούμε να το διατηρούμε για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μας.

Αλλά προφανώς και να κλείσω με αυτό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να ευημερεί αν η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα. Είμαστε μία μικρή, εξωστρεφής, ανοιχτή χώρα. Στηριζόμαστε στο να πηγαίνει και η Ευρώπη καλά. Για να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε κι εμείς καλά πρέπει και η Ευρώπη να πηγαίνει καλά και αυτή η πρόκληση εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται μπροστά μας».