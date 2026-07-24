Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο - Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής (24/7) ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό να αποκλείει για ακόμη μία φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Ειδικότερα, o πρωθυπουργός ανέφερε πως η «κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται πολλές παραδόσεις έργων. Θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα μας μέχρι το τέλος της τετραετίας. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο».

«Είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις» τόνισε σχετικά με τις προτάσεις τις αντιπολιτεύσης και κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη.

Δείτε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Από τώρα έως την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα και να σχεδιάζουμε έργα, που έχουμε δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσουμε», σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος επέμεινε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το ερχόμενο φθινόπωρο.

Ερωτηθείς για την έντονη προεκλογική κινητικότητα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι το έργο μιας κυβέρνησης δεν σταματά επειδή εισέρχεται στον 4ο χρόνο διακυβέρνησης. «Μη βγάζετε συμπεράσματα από μία κινητικότητα, που για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη» είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο OPEN / Φωτ.: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία στη ΔΕΘ να παρουσιάσει το οικονομικό της πρόγραμμα, αλλά και το πρόγραμμα της επόμενης 4ετίας. «Στη ΔΕΘ θα έχουμε έναν όχι ευκαταφρόνητο δημοσιονομικό χώρο να κατανείμουμε» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και διεμήνυσε: «Δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υποσχεθώ πράγματα, που δεν μπορώ να υλοποιήσω, με αυτόν τον τρόπο εξελέγην το 2019 και το 2023».

Επανέλαβε, δε ότι κατά την εφετινή Διεθνή Έκθεση μεγαλύτερη προσοχή θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ προσδιόρισε ως έναν από τους στόχους της επόμενης 4ετίας ρυθμούς ανάπτυξης ύψους 3%.

«Θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε»

Για την επιτεινόμενη ακρίβεια αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. «Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής», είπε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, επισήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος και και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπενθύμισε ότι και η Ισπανία πήρε πίσω το μέτρο.

Αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμη δουλειά στο ζήτημα της στέγης που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υπογράμμισε την ανάγκη επίσης να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους.

«Διασκεδαστικά τα σενάρια για Σαμαρά»

«Εδώ υπάρχει μία ουσιαστική, δημόσια αμφισβήτηση στον πυρήνα της εξωτερικής μας πολιτικής και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για το κατά πόσον υπάρχει περιθώριο επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Κληθείς να σχολιάσει σενάρια για την επόμενη των εκλογών ημέρα και συγκεκριμένα, κατά πόσον ο ίδιος θα ηγείται μίας επόμενης κυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διασκεδαστικά σενάρια. Τόνισε, δε, ότι «μου ζητάτε να τοποθετηθώ επί τριών υποθετικών σεναρίων, εάν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν θα μπει στη Βουλή και εάν η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη. Σε όλα αυτά τα σενάρια γίνεται αποδεκτό ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν διαβλέπει για την ώρα περιθώρια για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας – όχι με δική μας υπαιτιότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά – και υπογράμμισε ότι κεκτημένα, όπως η πολύ μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί από μία κυβέρνηση συνεργασίας.

«Ζητήστε τις μετρήσεις τον Απρίλιο του 2023, καμία μέτρηση δεν μας έδειχνε πάνω από 35% και πήραμε 41%. Οι πολίτες εκτιμούν την αξία της σταθερότητας, είναι σίγουρα εφικτός στόχος η αυτοδυναμία, σε κάθε περίπτωση πιο εφικτός από τον αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ, που λέει πως θα κερδίσει τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά».

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε χαρακτηριστικά καλή τύχη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει σενάρια περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού, ως προϊόν του αθροίσματος των δυνάμεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας, του ΚΚΕ, της ΕΛ.ΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχουμε απάντηση σε ό,τι επιχειρεί η Τουρκία»

Σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η χώρα μας διαπραγματεύεται με τη γείτονα από σαφώς καλύτερη θέση εν συγκρίσει με το 2019. «Έχουμε απάντηση σε ό,τι επιχειρεί η Τουρκία. Δεν θυμάμαι να ζητήσαμε άδεια για τα θαλάσσια πάρκα ή για τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό» απάντησε, όταν ερωτήθηκε για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.

Επικαλέστηκε, δε, την πρόσφατη ανακοίνωση του Στειτ Ντιπάρτμεντ ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την προοπτική πώλησης F-35 στην Τουρκία, ενώ κληθείς να τοποθετηθεί για την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «θα είναι εθνική ήττα εάν η Τουρκία επανενταχθεί στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς» διερωτήθηκε εάν ήταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ή κάποιος συγγενής του που δεν είπε κουβέντα όταν η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35 και έμελλε να προμηθευθεί 100 μαχητικά αεροσκάφη.

ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές

Σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας πολύ χρήσιμος και απαραίτητος θεσμός. Τώρα εάν εκ των υστέρων η ΕΕ χειρίστηκε σωστά τη συγκεκριμένη υπόθεση, το κρίνει η ίδια η ζωή, τείνω να συμφωνήσω με την άποψη όλων όσοι λένε πως πιθανώς να βιάστηκαν ή να έπρεπε να κάνουν άλλους χειρισμούς.

Βεβαίως αυτό έχει επιπτώσεις, εγώ αναγκάστηκα να απομακρύνω 3 υπουργούς μου, πρόκειται για έναν νέο θεσμό, που και αυτός πρέπει να βρει τα πατήματα του, η κυβέρνηση τον στηρίζει, δεν μπορώ να προσάψω σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Αναφορικά με τις δικαστικές εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών και εν προκειμένω για τον πρώην Υπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για εισαγγελική πρόταση και όχι για την τελική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αναμένουμε την τελική κρίση της Δικαιοσύνης, έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στη υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι «η υπόθεση πηγαίνει 4 χρόνια πίσω. Οι πολιτικές ευθύνες ανελήφθησαν, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Δικαιοσύνη».