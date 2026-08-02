Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης - Ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στις φωτιές

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ενημερώθηκε ιδιαίτερα για την κατάσταση στο πύρινο μέτωπο του Πόρτο Γερμενό.

Όπως επισημάνθηκε, στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των εναέριων δυνάμεων. Οι έντονες αναταράξεις δεν επιτρέπουν ούτε σήμερα στα αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα να επιχειρούν από αέρος μόνο τα ελικόπτερα.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύσβατα σημεία έχουν εισέλθει και επιχειρούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων.

Στο συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ξεκινούν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά έργα

Μετά την ενημέρωση για την κατάσταση στα μέτωπα, συζητήθηκε και η επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.