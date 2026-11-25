Μήνυμα για την ανθεκτικότητα αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται το πρωί της Τετάρτης (25/11) στο Μέγαρο Μαξίμου, υποστηρίζοντας πως τα παραπάνω επιτρέπουν την επιστροφή .

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η εθνική οικονομία οδηγείται σε νέο περιβάλλον αναφέροντας πως «ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβασή της σε μια νέα δυναμική φάση».

Παράλληλα, παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία για «διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας με γνώμονα πως η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας «επιτρέπει να επιστρέψουμε μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες».

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Μίζερη και ανεπαρκής η αντιπολίτευση»

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπέλυσε επίθεση προς την αντιπολίτευση αναδεικνύοντας τη «διαφορά» της κυβέρνησης από εκείνη.

«Ο νέος Προϋπολογισμός Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση» ανέφερε.

Η αναφορά στο «βαθύ κράτος» και τις εκλογές

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στάθηκε στα προβλήματα της κοινωνίας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τα αντιμετωπίσει, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο «βαθύ κράτος»

«Όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών: με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή – Την ακρίβεια να επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το “βαθύ κράτος” να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί. Όμως, το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας» υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας πως: «Κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια – προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση – Δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για τις απερχόμενες εκλογές λέγοντας πως υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος για να επιτευχθούν οι στόχοι της Νέας Δημοκρατίας.

«Έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη» τόνισε.