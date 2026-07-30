Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας»

Σαφές μήνυμα προς τα μέλη της κυβέρνησης και την κοινοβουλευτική ομάδα απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027. Όπως τόνισε, το διάστημα που μεσολαβεί είναι απολύτως ικανό για να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό το έργο σε όλα τα Υπουργεία και να παραδοθούν τα προγραμματισμένα αποτελέσματα στους πολίτες.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης, τόσο για το Υπουργικό Συμβούλιο όσο και για τους βουλευτές, ώστε το συνολικό κυβερνητικό έργο να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά στην κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση ζήτησε να δοθεί στα έργα τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία είτε βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είτε έχουν ήδη παραδοθεί στη χρήση των τοπικών κοινωνιών.

Στο κομμάτι της επικοινωνιακής τακτικής, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ζήτησε πιο δραστήρια και συχνή παρουσία Υπουργών και Βουλευτών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Υπογράμμισε δε με έμφαση ότι οι Υπουργοί δεν πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στα όρια του δικού τους χαρτοφυλακίου. Αντίθετα, οφείλουν να εμφανίζονται καλά διαβασμένοι και ενημερωμένοι, υπερασπιζόμενοι το συνολικό κυβερνητικό έργο σε κάθε δημόσια τοποθέτησή τους.

Εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση μπορεί να πετύχει πολύ καλύτερα ποσοστά από αυτά που καταγράφουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι η παράταξη διαθέτει το αποκλειστικό προνόμιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Κομβικό σημείο για την προβολή αυτού του σχεδιασμού θα αποτελέσει η προσεχής Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες για την πορεία της χώρας έως το 2030. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, όσο ο χρόνος κυλά, αναδεικνύεται η «πολιτική γύμνια των αντιπάλων μας», όπως είπε, γεγονός που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ξεδιπλώσει την στρατηγική της με αυτοπεποίθηση.

«Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την παρέμβασή του με προσκλητήριο συλλογικής δράσης: «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».