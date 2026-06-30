Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Ακούμε προτάσεις για τις τράπεζες από αυτούς που τις έκλεισαν

Στο θέμα της τιμής των καυσίμων στην αντλία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία - θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντίληψη με παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο» είπε ο πρωθυπουργός σε συνέχεια της χθεσινής συμφωνία με εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ στη συνάντηση του Μεγάρου Μαξίμου.

«Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην αντλία - οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τιμές αργού πετρελαίου - χθες υπήρξε συναντίληψη κυβέρνησης - αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο – Η Πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει - η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους υπουργούς του ενόψει καλοκαιριού σχολιάζοντας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης:

«Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους - την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους - έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα - Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλότερες πληρωμές, όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι συνολικά έγιναν πληρωμές 617,5 εκ. σε 530.000 αγρότες - 100 εκ. πάνω από τον αρχικό στόχο.

«Απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού - έχουμε δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δις ευρώ - θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο

Όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης - διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις - εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων.

Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει» είπε χαρακτηριστικά.