Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία – Τα έργα και ο σχεδιασμός
Η αντιπλημμυρική προστασία και η επόμενη μέρα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας και στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων επικεντρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα, με επίκεντρο τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.
Η έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία
Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους δήμους της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Όπως επισήμανε, καθοριστική θα είναι η σύμπραξη της κεντρικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη
Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.
Το «παρών» έδωσαν ακόμη οι δήμαρχοι Λάρισας, Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, και Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος.