Στη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας και στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων επικεντρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα, με επίκεντρο τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Η έμφαση στην πρόληψη και τη συνεργασία

Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους δήμους της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως επισήμανε, καθοριστική θα είναι η σύμπραξη της κεντρικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη οι δήμαρχοι Λάρισας, Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, και Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος.