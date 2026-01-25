Μητσοτάκης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο»

Τα συγχαρητήριά τους στην εθνική ομάδα Πόλο των ανδρών έδωσαν με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.



Η εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο -για πρώτη φορά- σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, «βυθίζοντας την Ιταλία με σκορ 12-5.



Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του έγραψε τα εξής:



«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.



Σας ευχαριστούμε!»

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Δένδιας ανέφερε τα εξής:



Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών για την κατάκτηση της 3ης θέσης και το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τη νίκη επί της Ιταλίας στο Βελιγράδι. Μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα που έχει προσφέρει διαχρονικά πολλές επιτυχίες...