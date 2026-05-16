Μητσοτάκης: Το 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει στην Προεδρία της Ε.Ε.

Μήνυμα υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης, της στενής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου αλλά και της ανάγκης αναβάθμισης του πολιτικού διαλόγου έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα έχει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας πως η χώρα στηρίζει μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της στηρίζει την Ελλάδα σε μια περίοδο σημαντικής προόδου.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνοντας ότι η διαχρονική και αυτονόητη στήριξη της Αθήνας προς τη Λευκωσία λειτούργησε ως καταλύτης ώστε οι σχέσεις των δύο λαών να είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, συνδέοντας την ευρωπαϊκή αυτή πρόκληση με τις επόμενες εθνικές εκλογές. Όπως είπε, οι πολίτες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση στις εκλογές του 2027.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε επίσης μήνυμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έδωσαν το «παρών» στο συνέδριο με τους εκπροσώπους τους:

«Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι κοινός αντίπαλος όλων πρέπει να είναι τα προβλήματα των πολιτών και εκφράζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να επιμείνει σε ένα πιο αναβαθμισμένο επίπεδο δημόσιου διαλόγου.