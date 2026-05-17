Μητσοτάκης: «Το αργότερο τον Μάιο οι εκλογές»

«Έχουμε εκλογές που έρχονται, το αργότερο τον Μάιο του 2027, και πρέπει να διασφαλίσω ότι θα επικρατήσουμε και πάλι», ανέφερε o Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο δείπνο των ηγετών του Europe Gulf Forum στο Costa Navarino.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει μια πιο ουσιαστική και στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «φυσική γέφυρα» μεταξύ των δύο πλευρών. Τόνισε ότι η Αθήνα έχει σταθεί στο πλευρό των χωρών του Κόλπου σε δύσκολες περιόδους και πλέον είναι η στιγμή η συνεργασία να επεκταθεί σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, οι επενδύσεις και οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυντική της συνεργασία με την περιοχή, καθώς οι χώρες του Κόλπου έχουν αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες στην αμυντική τεχνολογία.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός η Ευρώπη και χώρες του Κόλπου έχουν κοινό συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων και τη διασφάλιση της σταθερότητας χωρών όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες που συμμετέχουν επί του παρόντος στην Επιχείρηση ASPIDES, μια ναυτική επιχείρηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι, αν θέλουν να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά αυτή τη σχέση με τις χώρες του Κόλπου, πρέπει να ανταποκριθούν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Είμαι, ωστόσο, βέβαιος ότι θα σημειώσουμε σημαντική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.