Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Εμπρησμοί Τρομοκρατική Ενέργεια Θεσσαλονίκη

Μητσοτάκης:Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα επιβεβαιώνει τον δολοφονικό χαρακτήρα της τυφλής βίας

«Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗς ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗς ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Την συμπαράστασή του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη μητέρα της από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει  με γραπτή του δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως δεν θα υπάρξει «καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

»Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

»Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Εμπρησμοί Τρομοκρατική Ενέργεια Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader