Μητσοτάκης:«Τρομοκρατική ενέργεια» η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη-Τι λέει για κάλπες, Σαμαρά και Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα «τρομοκρατική ενέργεια» με «ξεκάθαρη πολιτική στόχευση», συνδέοντάς την με την εκκένωση καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη και το τέλος του πανεπιστημιακού ασύλου.

Μιλώντας στο Liberal.gr έκανε λόγο για ανάγκη «συνολικότερου reset» στον τρόπο αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας, ζητώντας από τα κόμματα της αριστεράς να «τραβήξουν διαχωριστική γραμμή». Υπενθύμισε παλαιότερη δήλωση Τσίπρα για τις μολότοφ, λέγοντας ότι η χρήση όρων όπως «δολοφόνοι» για πολιτικά πρόσωπα «οπλίζει τα χέρια» όσων προβαίνουν σε βία.

Εκλογές «άνοιξη 2027» - στόχος η αυτοδυναμία

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, «την άνοιξη του 2027», απορρίπτοντας σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει «έναν χρόνο ακόμα δουλειάς», με προτεραιότητα την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν στο 30-31%, χαρακτήρισε την αυτοδυναμία «ρεαλιστικό και εφικτό στόχο», επικαλούμενος ότι και το 2023 η ΝΔ βρισκόταν σε αντίστοιχα ποσοστά τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Απέρριψε ενδεχόμενο συνεργασίας, λέγοντας πως «δεν βλέπει περιθώριο» καθώς «δεν το θέλουν άλλοι».

«Δεν διαλέγω αντίπαλο»

Ερωτηθείς αν προτιμά αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης απάντησε ότι «δεν διαλέγει αντίπαλο», αλλά επεσήμανε πως τον Τσίπρα τον επέλεξε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023. Σχολίασε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «περιφρόνησε» την εντολή αυτή παραιτούμενος, «υπονόμευσε» τον διάδοχό του και επανήλθε με «ίδιο και απαράλλαχτο» πολιτικό λόγο.

Ελληνοτουρκικά: «Δεν βλέπω πόλεμο, ενισχύουμε την αποτροπή»

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων στοχεύει στην αποτροπή, όχι στην πρόβλεψη σύγκρουσης.

Επανέλαβε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε ζήτημα casus belli στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να το έχει λύσει. Ανέφερε ότι θα επαναλάβει στον Ερντογάν πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, εφόσον αφαιρεθούν άλλα ζητήματα από το τραπέζι.

Απάντηση σε Καραμανλή-Σαμαρά: «Η κριτική με ξεπερνά»

Στην κριτική περί «ενδοτισμού» από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που ενισχύουν το γεωπολιτικό της αποτύπωμα -θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, γεωτρήσεις νοτίως Κρήτης, ενίσχυση Ενόπλων Δυνάμεων- χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «άδικη».

Για τη διαγραφή Σαμαρά από τη ΝΔ, είπε ότι κατέστη «αναπόφευκτη» λόγω όσων είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι «δικαιώνεται απόλυτα» από όσα ο ίδιος συνεχίζει να λέει.