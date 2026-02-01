Το 1975 η επιτροπή "Church" του αμερικανικού Κογκρέσου, σε συνεργασία με την προεδρική επιτροπή Rockfeller, έβγαλε στη δημοσιότητα πάνω από 20 χιλιάδες έγγραφα της CIA που αφορούσαν ένα μυστικό πρόγραμμα, με την ονομασία MK-Ultra.

Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα η CIA επηρεασμένη από διάφορα προγράμματα πλύσης εγκεφάλου από στρατόπεδα συγκέντρωσης στη ναζιστική Γερμανία, ήθελε να μπει και αυτή στο «παιχνίδι» του mind control. Το MK-Ultra παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια της CIA. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του Ψυχρού Πολέμου έως το 1973 και στόχος του ήταν η έρευνα για τεχνικές ελέγχου της ανθρώπινης σκέψης.

Η αφορμή ήρθε μετά τον πόλεμο της Κορέας, όταν αρκετοί Αμερικανοί αιχμάλωτοι επέστρεψαν επηρεασμένοι από κομμουνιστικές ιδέες. Η CIA, με φόβο την υποβολή από εχθρικές τεχνικές, επένδυσε 25 εκατομμύρια δολάρια σε ψυχιατρικά πειράματα, υπό το κωδικό όνομα MK-Ultra.

Το ακρωνύμιο MK προέρχεται από το Γραφείο Τεχνικού Ελέγχου της CIA, ενώ το “Ultra” αντικατοπτρίζει την υψηλή μυστικότητα, εμπνευσμένη από τη Βρετανική Επιχείρηση Ultra του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Reuters

LSD, ηλεκτροσόκ και «πειραματόζωα»

Μέσω του υποπρογράμματος Operation Midnight Climax, ανυποψίαστοι πολίτες και ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα με LSD και άλλες ψυχοτρόπες ουσίες. Στο πλαίσιο αυτό, πόρνες οδηγούσαν τα θύματα σε διαμερίσματα όπου οι επιστήμονες τους παρακολουθούσαν πίσω από διπλούς καθρέφτες. Παράλληλα, LSD χρησιμοποιήθηκε και σε πάρτι με ζωντανή μουσική, τα λεγόμενα "Acid Tests”, που αν και ξεκίνησαν ως μέρος ερευνητικών πειραμάτων, θεωρούνται σήμερα πρόδρομοι της ψυχεδελικής κουλτούρας και του κινήματος των χίπις, που σημάδεψε τη δεκαετία του ’60, επηρεάζοντας βαθιά τη μουσική και την τέχνη της εποχής.

Στο Allan Memorial Institute του Καναδά, υπό τις οδηγίες του Ewan Cameron, οι τεχνικές πήραν πιο ακραία μορφή. Πειραματικά «κοκτέιλ» ουσιών, επαναληπτική ακρόαση φράσεων και ηλεκτροσόκ χρησιμοποιούνταν για τον αποπρογραμματισμό της σκέψης των ασθενών, δημιουργώντας μια «εύπλαστη» ψυχολογική κατάσταση ώστε η σκέψη τους να ανασχηματιστεί όπως ήθελε ο ερευνητής, σύμφωνα με το BBC.

Το σκοτεινό αποτύπωμα της CIA

Το MK-Ultra άφησε πίσω του ανεξίτηλα σημάδια. Όπως λέει ο ιστορικός Tom Oneil, «ήταν το πιο σκοτεινό πρόγραμμα που διενήργησε ποτέ η CIA στις ΗΠΑ». Πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν βγήκαν ποτέ οι ίδιοι από τα πειράματα, ενώ το πρόγραμμα παραμένει σύμβολο της επικίνδυνης πλευράς της μυστικής υπηρεσίας. Όσο για το ίδιο το MK-Ultra, μεγάλο μέρος του παραμένει στο σκοτάδι, καθώς ο τότε διευθυντής της CIA Richard Helms διέταξε την καταστροφή των περισσότερων αρχείων το 1973.

Η μυστικότητα του προγράμματος ήταν τόσο μεγάλη που ορισμένα από αυτά τα έγγραφα, έγιναν φανερά το 2018 και όπως μπορεί κάποιος να συμπεράνει πολλές από τις οικογένειες των θυμάτων του δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι και σήμερα. Αυτό ίσως είναι και το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης, ότι ποτέ δεν μάθαμε όλη την αλήθεια.

Το μόνο θετικό που μπορούμε να αποσπάσουμε από όλο το σκάνδαλο, είναι ότι το MK-Ultra, δεν λειτούργησε και ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και κατ' επέκταση η σκέψη του, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά.