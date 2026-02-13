Μοιραία βόλτα στη Λούτσα: Πώς έγινε η τραγωδία στην άσφαλτο με έναν 15χρονο νεκρό και 2 τραυματίες

Μοιραία αποδείχτηκε η ιδέα τριών φίλων ηλικίας 15 ετών να πάρουν κρυφά τα κλειδιά του ΙΧ αυτοκινήτου της μητέρας του ενός για να πάνε βόλτα στην περιοχή της Αρτέμιδας (Λούτσα), νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (13/2).



Με τον νεανικό ενθουσιασμό να κυριαρχεί, ο 15χρονος - που στερούνταν άδειας οδήγησης - πάτησε χωρίς όριο το γκάζι στο γερασμένο λευκό Fiat Punto, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε ένα δέντρο.

Νεκρός ανασύρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ ο συνοδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, μόλις 15 ετών κι αυτός, ενώ οι άλλοι δύο φίλοι τραυματισμένοι αλλά εν ζωή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».



Τραγική φιγούρα ο ανήλικος οδηγός που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες δεν μπορούσε να πιστέψει ότι από την επιπολαιότητα του σκοτώθηκε ο φίλος του. Επί τόπου έφτασε κλιμάκιο της Τροχαίας Αττικής για την προανάκριση.

Το όχημα, όπως φαίνεται από τα σημάδια από τα ελαστικά στην άσφαλτο, βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε στο κράσπεδο δεξιά του δρόμου.