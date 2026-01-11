Μοίρασε «εγκεφαλικά» η Σίντνεϊ Σουίνι: Πόζαρε με εφαρμοστό φόρεμα και βαθύ ντεκολτέ

Όλα τα βλέμματα πάνω της τράβηξε ξανά η Σίντνεϊ Σουίνι, καθώς εμφανίστηκε στο πάρτι πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, το οποίο πραγματοποίησε η διοργάνωση μαζί με το περιοδικό Variety.

Η Αμερικανίδα σταρ πόζαρε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα εντυπωσιακό εφαρμοστό μαύρο μίνι φόρμα που αναδείκνυε την υπέροχη σιλουέτα της.

Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από μεταξωτό σατέν ύφασμα και διέθετε ένα εντυπωσιακό βαθύ ντεκολτέ, ενώ ένας «φουσκωμένος» ώμος προσέθετε μια μοντέρνα πινελιά στο outfit.

Η τελετή των Χρυσών Σφαιρών θα γίνει το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου (τοπική ώρα) στο Μπέβερλι Χιλς των ΗΠΑ.