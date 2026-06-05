«Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας»: Ανατριχιαστικά λόγια του δολοφόνου του Τζέιμς Χάντι
Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η δολοφονία του 81χρονου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι στο Λος Άντζελες.
Ανατριχιαστικές δηλώσεις φέρεται να έκανε στις αρχές ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, μετά τη δολοφονία του 81χρονου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι (James Handy), ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι στο σπίτι του στην περιοχή Tarzana του Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και φέρεται να είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας», οδηγώντας τους αστυνομικούς στο σημείο του εγκλήματος.
Λίγο αργότερα, ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές στο ίδιο σημείο.
Ο 81χρονος ηθοποιός βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στην μπροστινή αυλή της κατοικίας του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο συλληφθείς είναι γιος της συντρόφου του Τζέιμς Χάντι και φέρεται να διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της δολοφονίας.