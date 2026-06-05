«Μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας»: Ανατριχιαστικά λόγια του δολοφόνου του Τζέιμς Χάντι

Ανατριχιαστικές δηλώσεις φέρεται να έκανε στις αρχές ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, μετά τη δολοφονία του 81χρονου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι (James Handy), ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι στο σπίτι του στην περιοχή Tarzana του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και φέρεται να είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας», οδηγώντας τους αστυνομικούς στο σημείο του εγκλήματος.

Λίγο αργότερα, ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές στο ίδιο σημείο.

Actor James Handy, 81, has died after being stabbed outside his Los Angeles home. Police say Michael Gledhill, 44, called 911 after the attack, claiming: “I am the Son of Man. I just killed the man of sin.” pic.twitter.com/S89uFqdooH — Truthseeker (@Xx17965797N) June 5, 2026

Ο 81χρονος ηθοποιός βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στην μπροστινή αυλή της κατοικίας του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο συλληφθείς είναι γιος της συντρόφου του Τζέιμς Χάντι και φέρεται να διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της δολοφονίας.